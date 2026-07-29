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29 июля, 15:52
Любовь С.
137

Астрономы впервые разглядели звезду — спутник Бетельгейзе

❋ 4.8

Одна из главных астрономических загадок последних десятилетий, похоже, получила объяснение. Ученые представили первое убедительное свидетельство того, что рядом с Бетельгейзе — красным сверхгигантом в созвездии Ориона — скрывается невидимый компаньон.

Астрономия
# Бетельгейзе
# Двойная система
# звезда
# Очень Большой Телескоп
# сверхновые
# яркость
Изображения Бетельгейзе и ее предполагаемого компаньона, полученные с помощью Очень Большого телескопа (VLT) / © ESO/M. Montargès et al. Background: N. Rissinger (skysurvey.org)

Бетельгейзе расположена примерно в 550 световых годах от Земли. Это одна из крупнейших звезд: ее диаметр оценивают примерно в 1,3-1,5 миллиарда километров — около тысячи диаметров Солнца. Если поместить Бетельгейзе на место нашей звезды, ее внешняя оболочка достигнет орбиты Юпитера или даже выйдет за ее пределы. За этой звездой наблюдают многие десятилетия, поскольку считается, что в недалеком астрономическом будущем она завершит свою жизнь взрывом сверхновой.  

При этом светило «пульсирует» с периодичностью примерно 420 дней, а изменения его яркости заметны даже невооруженным глазом. Однако происхождение самого длительного цикла — примерно 5,7 года (2100 земных дней) — долго не могли объяснить. В последние годы астрономы предположили, что все дело в невидимом компаньоне, обращающемся вокруг Бетельгейзе и влияющем на окружающее ее вещество. 

Впрочем, сама идея о том, что красный сверхгигант может быть частью двойной системы, не нова. Еще в начале XX века светило включили в каталог спектрально-двойных звезд Ликской обсерватории (США), но убедительных доказательств тогда получить не удалось. Позже большинство ученых объяснили необычное поведение Бетельгейзе ее собственной бурной атмосферой, и эта гипотеза о компаньоне отошла на второй план. Но новые наблюдения предоставили серьезные аргументы в ее пользу. 

Международная исследовательская группа под руководством Мигеля Монтаржеса (Miguel Montargès) из Парижской обсерватории (Франция) наблюдала Бетельгейзе с помощью инструмента SPHERE на Очень большом телескопе (VLT) в декабре 2024-го. Именно тогда предполагаемый компаньон должен был находиться максимально далеко от красного сверхгиганта, что облегчило бы его поиск. 

Для обработки изображений применили сразу два независимых метода, позволяющих отделить слабый сигнал возможного компаньона от яркого свечения самой звезды. Результаты указали на один и тот же источник света. Его зарегистрировали с уровнем статистической значимости до 6,1 сигмы (мера надежности обнаружения сигнала) — в астрономии такой показатель считается очень сильным свидетельством того, что сигнал реален, а не возник случайно. Для сравнения, в предыдущих наблюдениях его значимость составляла всего 1,5 сигмы. 

Выяснилось, что предполагаемый компаньон — α Ori B — расположен на расстоянии минимум 8,8 астрономической единицы от Бетельгейзе. Это примерно в девять раз больше расстояния от Земли до Солнца. 

Если обе звезды сформировались одновременно, то компаньон представляет собой молодую звезду главной последовательности массой 2,6-3,1 массы Солнца. Он много меньше и тусклее Бетельгейзе, из-за чего обнаружить его непросто. С такой интерпретацией хорошо согласуется отсутствие характерного излучения в ультрафиолетовом  и рентгеновском диапазонах. 

Предполагаемая орбита компаньона также соответствует шестилетнему циклу изменения яркости Бетельгейзе. Однако самого воздействия α Ori B на пыль недостаточно для объяснения. Скорее всего, компаньон динамически воздействует на вещество вокруг звезды, меняя структуру ее плотного газопылевого окружения и влияя на наблюдаемую яркость.

Наличие спутника важно и для будущего Бетельгейзе. Взаимодействие двух звезд может повлиять на движение вещества вокруг красного сверхгиганта, его звездный ветер и потерю массы — эти процессы играют важную роль на последних этапах эволюции массивных светил. 

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, пока называют α Ori B кандидатом в компаньоны. Окончательно подтвердить его существование удастся лишь после новых наблюдений, когда объект окажется по другую сторону Бетельгейзе на своей орбите.

Полученные с помощью Очень большого телескопа (VLT) данные и изображения тем не менее стали самым убедительным на сегодня свидетельством того, что знаменитый красный сверхгигант действительно может быть частью двойной системы.

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Любовь С.
Любовь С.
454 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
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Астрономия
# Бетельгейзе
# Двойная система
# звезда
# Очень Большой Телескоп
# сверхновые
# яркость
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