Астрономы впервые разглядели звезду — спутник Бетельгейзе
Одна из главных астрономических загадок последних десятилетий, похоже, получила объяснение. Ученые представили первое убедительное свидетельство того, что рядом с Бетельгейзе — красным сверхгигантом в созвездии Ориона — скрывается невидимый компаньон.
Бетельгейзе расположена примерно в 550 световых годах от Земли. Это одна из крупнейших звезд: ее диаметр оценивают примерно в 1,3-1,5 миллиарда километров — около тысячи диаметров Солнца. Если поместить Бетельгейзе на место нашей звезды, ее внешняя оболочка достигнет орбиты Юпитера или даже выйдет за ее пределы. За этой звездой наблюдают многие десятилетия, поскольку считается, что в недалеком астрономическом будущем она завершит свою жизнь взрывом сверхновой.
При этом светило «пульсирует» с периодичностью примерно 420 дней, а изменения его яркости заметны даже невооруженным глазом. Однако происхождение самого длительного цикла — примерно 5,7 года (2100 земных дней) — долго не могли объяснить. В последние годы астрономы предположили, что все дело в невидимом компаньоне, обращающемся вокруг Бетельгейзе и влияющем на окружающее ее вещество.
Впрочем, сама идея о том, что красный сверхгигант может быть частью двойной системы, не нова. Еще в начале XX века светило включили в каталог спектрально-двойных звезд Ликской обсерватории (США), но убедительных доказательств тогда получить не удалось. Позже большинство ученых объяснили необычное поведение Бетельгейзе ее собственной бурной атмосферой, и эта гипотеза о компаньоне отошла на второй план. Но новые наблюдения предоставили серьезные аргументы в ее пользу.
Международная исследовательская группа под руководством Мигеля Монтаржеса (Miguel Montargès) из Парижской обсерватории (Франция) наблюдала Бетельгейзе с помощью инструмента SPHERE на Очень большом телескопе (VLT) в декабре 2024-го. Именно тогда предполагаемый компаньон должен был находиться максимально далеко от красного сверхгиганта, что облегчило бы его поиск.
Для обработки изображений применили сразу два независимых метода, позволяющих отделить слабый сигнал возможного компаньона от яркого свечения самой звезды. Результаты указали на один и тот же источник света. Его зарегистрировали с уровнем статистической значимости до 6,1 сигмы (мера надежности обнаружения сигнала) — в астрономии такой показатель считается очень сильным свидетельством того, что сигнал реален, а не возник случайно. Для сравнения, в предыдущих наблюдениях его значимость составляла всего 1,5 сигмы.
Выяснилось, что предполагаемый компаньон — α Ori B — расположен на расстоянии минимум 8,8 астрономической единицы от Бетельгейзе. Это примерно в девять раз больше расстояния от Земли до Солнца.
Если обе звезды сформировались одновременно, то компаньон представляет собой молодую звезду главной последовательности массой 2,6-3,1 массы Солнца. Он много меньше и тусклее Бетельгейзе, из-за чего обнаружить его непросто. С такой интерпретацией хорошо согласуется отсутствие характерного излучения в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах.
Предполагаемая орбита компаньона также соответствует шестилетнему циклу изменения яркости Бетельгейзе. Однако самого воздействия α Ori B на пыль недостаточно для объяснения. Скорее всего, компаньон динамически воздействует на вещество вокруг звезды, меняя структуру ее плотного газопылевого окружения и влияя на наблюдаемую яркость.
Наличие спутника важно и для будущего Бетельгейзе. Взаимодействие двух звезд может повлиять на движение вещества вокруг красного сверхгиганта, его звездный ветер и потерю массы — эти процессы играют важную роль на последних этапах эволюции массивных светил.
Авторы научной работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, пока называют α Ori B кандидатом в компаньоны. Окончательно подтвердить его существование удастся лишь после новых наблюдений, когда объект окажется по другую сторону Бетельгейзе на своей орбите.
Полученные с помощью Очень большого телескопа (VLT) данные и изображения тем не менее стали самым убедительным на сегодня свидетельством того, что знаменитый красный сверхгигант действительно может быть частью двойной системы.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Сентября, 2015
Пять правдивых теорий заговора
19 Июня, 2016
В прекрасное далеко на поезде
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
8 Августа, 2014
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
18 Января, 2020
Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет
27 Августа, 2020
Баллистика над Кваджалейном
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии