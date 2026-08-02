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Каждому своя цена на новости: СМИ поручили алгоритмам назначать стоимость подписки
Потребители в последние годы все чаще сталкиваются с персональным ценообразованием. Алгоритмы анализируют персональные данные клиентов и их поведение в сети, после чего назначают индивидуальные цены на товар или услугу. Такие предложения со стороны агрегаторов авиабилетов уже не удивляют, но теперь так поступают и новостные издания.
Персональные цены для своих читателей устанавливают в том числе Wired, NJ.com и The Wall Street Journal. Используют они для этого специальные алгоритмы, анализирующие персональные данные и поведение клиентов.
С персональным ценообразованием столкнулась читательница The Wall Street Journal. Она получила письмо, в котором сообщалось, что в 2026 году с нее будут списывать 76,99 доллара каждые четыре недели за печатную и цифровую подписку — около 923,88 доллара в год. При этом в письме отмечалось, что цену установил алгоритм, который использовал ее персональные данные. На сайте самого издания аналогичная подписка стоила 16,25 доллара в неделю — около 845 долларов в год. Женщина решила вовсе отказаться от подписки.
Со схожей ситуацией столкнулся подписчик NJ.com. Ему предложили стоимость продления годовой подписки в 130 долларов, а на сайте была указана цена от 100 долларов. При этом другим читателям предлагали продление за 145 и 175 долларов.
В США динамическое ценообразование считается законным, если оно не нарушает антимонопольное законодательство и не дискриминирует защищенные законом группы населения.
Юрист Тим Джордано отметил, что новостные издания имеют право строить прибыльную бизнес-модель. Однако иногда индивидуальные цены определяют ИИ-системы, анализируя персональные данные пользователей, включая защищенные законом.
Использует динамическое ценообразование и компания Hearst, владеющая газетой Albany Times Union. При этом в компании не уточнили, насколько эта практика влияет на удержание или отток подписчиков.
Некоторые американские штаты уже вводят ограничения на динамическое ценообразование. В штате Нью-Йорк компании обязаны уведомлять пользователей, что используют такой алгоритм. В Калифорнии, в свою очередь, запретили компаниям-конкурентам совместно использовать общие алгоритмы ценообразования.
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