Российская разработка сократит время создания компьютерных игр более, чем на половину

В РТУ МИРЭА представили инновационную систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует процесс генерации игровых уровней. Разработка, созданная в Институте кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА, способна сократить время производства игрового контента на 50-70%.

Система сочетает два мощных метода — генеративно-состязательные сети (GAN) и процедурную генерацию, что позволяет создавать разнообразные и детализированные игровые локации. Решение совместимо с популярными движками, такими как Unity и Pygame, что делает его удобным для интеграции в существующие проекты.

«Моя цель — избавить разработчиков от рутинной работы, — поясняет Екатерина Захарова, автор проекта, студентка Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА. — Алгоритм генерирует ландшафты, структуры уровней и даже обучается на пользовательских данных. Это дает свободу творчества без потери качества и времени».

Один из вариантов готового уровня, который может получиться в итоге интеграции. Скриншот / © Пресс-служба РТУ МИРЭА

Спрос на персонализированный игровой контент растет, но большинство существующих решений ограничены либо ручной настройкой, либо шаблонной процедурной генерацией. Разработка РТУ МИРЭА лишена этих недостатков: она не только создает уникальные уровни, но и позволяет настраивать параметры под конкретный проект.

«Сейчас большинство систем создают уровни либо вручную, либо по процедурно. Моя разработка объединяет два подхода: нейросеть (GAN) генерирует детали, а процедурная генерация собирает из них цельные уровни, — рассказывает Екатерина Захарова. — Это ускоряет процесс и улучшает качество контента. Главное преимущество — гибкость. Разработчики могут подключить систему к разным движкам, задать свои параметры и даже обучить ИИ на собственных изображениях».

На сегодняшний день аналогов, сочетающих гибкость, интеграцию с разными движками и машинное обучение, на рынке нет. Это открывает новые возможности для разработчиков игр и крупных студий. Технология уже получила грантовую поддержку в рамках Акселератора РТУ МИРЭА и привлекла внимание экспертов. Помимо игровой индустрии, ее можно применять в образовательных программах для обучения ИИ-алгоритмов.

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РТУ МИРЭА 67 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».