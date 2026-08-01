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Карта: цены на бензин в странах ЕС

Как видно на инфографике, стоимость бензина в Евросоюзе сильно различается в зависимости от страны. На конечную цену влияют в том числе государственные налоги и акцизы.

Карта: цены на бензин в странах ЕС по состоянию на 20 июля 2026 года / © Reddit

На инфографике представлены цены на бензин по состоянию на 20 июля. В этот день средняя цена на бензин АИ-95 в Евросоюзе составляла 1,795 евро за литр. При этом в некоторых странах цены различались практически в два раза.

Самый дорогой бензин оказался в Дании. Там цена на АИ-95 достигла почти 2,46 евро за литр. В тройку стран с самым дорогим бензином также вошли Нидерланды (2,34 евро) и Германия (2,19 евро).

Самый дешевый бензин оказался на Мальте — 1,34 евро за литр. В тройку стран с самым дешевым бензином попали Швеция (1,44 евро) и Болгария (1,48 евро).

При этом в большинстве стран по сравнению с 13 июля цены выросли. Самый большой рост показала Польша — на 5,5%. На Мальте цены за неделю не изменились, а в Греции снизились на 0,1%.