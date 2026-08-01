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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 августа, 10:24
Рейтинг: +281
Посты: 993

Действия Финляндии могут оставить Россию без большей части международного интернет-трафика

Финская энергетическая компания с 2027 года планирует прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии российских операторов связи. Это может повлиять на доступ к зарубежным сайтам.

Сообщество
# интернет
# связь
# технологии
# Финляндия
© Uni Taz, Wikipedia 
© Uni Taz, Wikipedia 

По информации «Коммерсанта», о прекращении обслуживания опор ЛЭП российских операторов предупредила энергетическая компания Fingrid. Финской стороне обслуживать эти опоры невыгодно, так как Россия перестала поставлять электричество в Финляндию в 2022 году. 

По оценкам экспертов, на транзит через Финляндию сейчас приходится около 60-70 процентов зарубежного интернет-трафика. Как рассказал один из источников «Коммерсанта», среди всего финского транзита около 30 процентов трафика идет через ЛЭП. Также есть линии вдоль железной дороги и под водой.

Сейчас российские компании ищут варианты вместе с финскими телеком-компаниями. При этом Финляндия — не единственное транзитное направление. В число других входят Беларусь и страны Балтии. Вероятно, операторы попытаются перераспределить международный трафик на альтернативные маршруты, в том числе восточные.

Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко отметил, что если операторы не смогут перенаправить трафик на другие маршруты, пользователи заметят последствия. В первую очередь это затронет жителей европейской части России. Из-за перегрузки сети зарубежные сайты будут работать медленнее.

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