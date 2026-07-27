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Neuralink научила людей с параличом управлять инвалидной коляской силой мысли

Американская компания Neuralink, работающая в области нейротехнологий, представила мозговой имплантат, который позволяет людям с параличом управлять инвалидной коляской исключительно с помощью мыслей.

Участники исследования Neuralink управляли инвалидной коляской с электроприводом с помощью мыслей / © Neuralink

Компания, основанная Илоном Маском в 2016 году и базирующаяся в Калифорнии, недавно представила новое обновление о ходе клинического исследования PRIME. В видеоролике показано, как участники с параличом управляют электрическими инвалидными колясками, используя лишь сигналы своего мозга.

В основе системы лежит имплантат N1, который устанавливается в моторную кору головного мозга — область, отвечающую за планирование произвольных движений. Устройство позволяет пользователям двигаться вперед и назад, поворачивать, а также регулировать положение сиденья и спинки коляски. Диаметр импланта составляет около 23 миллиметров, что сопоставимо с размером американской монеты в 25 центов.

Во время испытаний участники самостоятельно передвигались по коридорам зданий и уличным дорожкам, ориентируясь по изображению с камеры, установленной на коляске.

Одной из важных особенностей системы стала встроенная защита от случайных действий. После того как пользователь перестает концентрироваться на выполнении команды, виртуальный курсор автоматически возвращается в центральное положение. В результате инвалидная коляска постепенно снижает скорость и плавно останавливается, что значительно уменьшает вероятность непреднамеренного движения.

Как пояснили в Neuralink, перемещение курсора вверх заставляет коляску двигаться вперед, вниз — назад, а отклонение влево или вправо отвечает за поворот. При этом чем дальше пользователь мысленно «отводит» курсор от центра, тем быстрее движется коляска.

В компании подчеркивают, что представленная технология пока остается исследовательской разработкой, а не готовым коммерческим продуктом. До ее широкого внедрения предстоит провести дополнительные испытания.

Согласно последним данным компании, по состоянию на 22 июня 2026 года имплантат N1 был установлен 26 пациентам по всему миру.