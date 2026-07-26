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Видео: питон против медоеда и шакалов
Схватки в дикой природе иногда оказываются не менее увлекательными, чем сцены из приключенческих фильмов. Сражение медоеда, питона и двух шакалов — одно из таких событий.
Медоедам свойственно ввязываться в эпичные драки. Эти небольшие зверьки иногда сражаются с гиенами и даже со львами. Кадры, заснятые туристкой Розелин Керджосс во время сафари в Ботсване, вероятно, могут войти в золотой фонд боев медоедов.
На первых кадрах питон свернулся клубком вокруг медоеда. Создается впечатление, что скоро пушистому зверю придет конец. Но в битву вступает шакал.
Шакал попытался укусить питона. Пока змея отбивалась от нового противника, медоед смог вырваться из захвата. Теперь уже медоед вцепился зубами в питона и поволок его в сторону кустов.
В это время шакал продолжал атаковать питона с другой стороны. Вскоре в схватку вступил второй шакал. В какой-то момент медоед и шакал начали перетягивать питона, как канат. Один из шакалов даже попытался укусить медоеда за хвост.
Однако победителем в этой битве вышел медоед. Он утащил питона в кусты, не захотев делиться добычей с шакалами.
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