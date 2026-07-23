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МЭА: возобновляемая энергия впервые опередит уголь, несмотря на резкий рост потребления
Мировое потребление электроэнергии продолжает быстро увеличиваться, однако уже в этом году возобновляемые источники энергии (ВИЭ) впервые станут крупнейшим источником производства электроэнергии в мире, обогнав уголь. Такой прогноз содержится в новом полугодовом обзоре Electricity Mid-Year Update, опубликованном Международным энергетическим агентством (МЭА).
Согласно оценкам агентства, мировой спрос на электроэнергию вырастет на 3,6% в 2026 году и еще на 3,8% в 2027 году после роста на 3% в прошлом году.
В результате глобальное потребление электроэнергии увеличится с 28,6 миллиардов мегаватт-часов в 2025 году до 30,7 миллиардов мегаватт-часов к 2027 году. Основными факторами роста станут промышленность, использование систем кондиционирования воздуха, бытовых электроприборов, зарядка электромобилей и быстрое расширение сети центров обработки данных.
Ожидается, что именно возобновляемые источники покроют значительную часть растущего спроса. В 2026 году производство электроэнергии из ВИЭ увеличится более чем на 8%, а их доля в мировом энергобалансе вырастет с 33% в 2025 году до 37% к 2027 году.
Главным двигателем этого процесса вновь станет солнечная энергетика. По прогнозу МЭА, в 2026 году солнечные электростанции произведут примерно на 600 миллионов мегаватт-часов больше электроэнергии — столько же, сколько было добавлено в рекордном 2025 году. Высокие темпы роста сохранятся и в 2027 году.
Уже в этом году солнечная энергетика должна обойти ветровую и стать вторым по величине возобновляемым источником электроэнергии в мире после гидроэнергетики.
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