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Аппарат вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом Nomad 100 успешно прошел первые летные испытания
Компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, приступила к летным испытаниям нового беспилотного летательного аппарата Nomad 100, успешно преодолев первый этап программы Early VTOL Aircraft Demonstration (EVADE), финансируемой Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).
На начальном этапе специалисты завершили комплекс наземных и первых летных испытаний, после чего аппарат будет передан на государственный испытательный полигон для проведения расширенной программы тестирования.
Nomad 100 создается для выполнения задач, в которых традиционная авиация ограничена необходимостью использования аэродромов. Беспилотник способен выполнять вертикальный взлет и посадку с удаленных передовых баз, палуб кораблей и неподготовленных площадок. Он предназначен для решения широкого круга военных задач, включая доставку грузов, разведку, материально-техническое обеспечение и совместную работу с пилотируемыми летательными аппаратами.
В отличие от обычных беспилотников, аппарат сочетает преимущества вертолета и самолета. Два поворотных воздушных винта обеспечивают вертикальный взлет и посадку, после чего беспилотник переходит в горизонтальный полет, используя подъемную силу крыла. Такая схема позволяет значительно увеличить скорость, дальность и продолжительность полета по сравнению с классическими мультикоптерами.
По словам разработчиков, подобная конструкция особенно эффективна в условиях боевых действий, когда использование традиционных взлётно-посадочных полос невозможно или слишком опасно.
Кроме того, Nomad 100 способен работать как над сушей, так и над морем, сохраняя эффективность даже при неблагоприятных погодных условиях.
Nomad 100 стал первым масштабным проектом Sikorsky в сегменте беспилотных авиационных систем. При его создании инженеры объединили многолетний опыт компании в области вертолетостроения с современными технологиями искусственного интеллекта, электрической силовой установки и цифрового производства. По замыслу разработчиков, новая платформа должна обеспечить высокие эксплуатационные характеристики при снижении стоимости эксплуатации.
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