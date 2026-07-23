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Аппарат вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом Nomad 100 успешно прошел первые летные испытания

Компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin, приступила к летным испытаниям нового беспилотного летательного аппарата Nomad 100, успешно преодолев первый этап программы Early VTOL Aircraft Demonstration (EVADE), финансируемой Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Беспилотник Nomad 100 / © Sikorsky / Lockheed Martin

На начальном этапе специалисты завершили комплекс наземных и первых летных испытаний, после чего аппарат будет передан на государственный испытательный полигон для проведения расширенной программы тестирования.

Nomad 100 создается для выполнения задач, в которых традиционная авиация ограничена необходимостью использования аэродромов. Беспилотник способен выполнять вертикальный взлет и посадку с удаленных передовых баз, палуб кораблей и неподготовленных площадок. Он предназначен для решения широкого круга военных задач, включая доставку грузов, разведку, материально-техническое обеспечение и совместную работу с пилотируемыми летательными аппаратами.

В отличие от обычных беспилотников, аппарат сочетает преимущества вертолета и самолета. Два поворотных воздушных винта обеспечивают вертикальный взлет и посадку, после чего беспилотник переходит в горизонтальный полет, используя подъемную силу крыла. Такая схема позволяет значительно увеличить скорость, дальность и продолжительность полета по сравнению с классическими мультикоптерами.

По словам разработчиков, подобная конструкция особенно эффективна в условиях боевых действий, когда использование традиционных взлётно-посадочных полос невозможно или слишком опасно.

Кроме того, Nomad 100 способен работать как над сушей, так и над морем, сохраняя эффективность даже при неблагоприятных погодных условиях.

Nomad 100 стал первым масштабным проектом Sikorsky в сегменте беспилотных авиационных систем. При его создании инженеры объединили многолетний опыт компании в области вертолетостроения с современными технологиями искусственного интеллекта, электрической силовой установки и цифрового производства. По замыслу разработчиков, новая платформа должна обеспечить высокие эксплуатационные характеристики при снижении стоимости эксплуатации.