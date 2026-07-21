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Гибридный самолет впервые поднялся выше девяти километров, установив новый рекорд авиации
GE Aerospace впервые в истории успешно испытала самолет с гибридно-электрической силовой установкой на высоте более 9,1 километра — эшелоне, на котором обычно летают пассажирские авиалайнеры. Это достижение стало важным шагом на пути к внедрению электрифицированных силовых установок в коммерческой авиации.
Испытания состоялись в преддверии международного авиасалона Farnborough International Airshow и проводились в сотрудничестве с NASA, BETA Technologies и Boeing. Инженеры использовали модифицированный турбовинтовой самолет Saab 340B, который поднялся на стандартную крейсерскую высоту пассажирских лайнеров. Во время самого продолжительного этапа испытаний гибридно-электрическая силовая установка непрерывно работала более двух часов.
В центре программы находилась разработанная GE Aerospace гибридно-электрическая силовая установка мегаваттного класса с многокиловольтной электрической системой. В отличие от полностью электрических самолетов, гибридная схема сочетает традиционный газотурбинный двигатель и электрическую силовую установку. В зависимости от этапа полета система перераспределяет нагрузку между двумя источниками энергии, повышая топливную эффективность без ущерба для характеристик, необходимых коммерческой авиации.
Экспериментальная силовая установка была размещена в специальной гондоле, установленной с правой стороны самолета Saab 340B. Необычная конструкция обеспечивала эффективное охлаждение высокомощного электрического оборудования во время испытаний.
Комплекс включает разработанные GE Aerospace электродвигатели, силовые преобразователи, инверторы, системы управления, редукторы, воздушные винты, теплообменники, датчики крутящего момента и электрическую проводку, работающие совместно с турбовинтовым двигателем CT7. Аккумуляторные батареи поставила компания BAE Systems, а разработкой всей мотогондолы занималась дочерняя компания Boeing — Aurora Flight Sciences.
Летчики-испытатели GE Aerospace и BETA Technologies выполнили серию полетов в США, после чего перегнали самолет через Атлантический океан в Великобританию. На протяжении всего трансатлантического перелета силовая установка работала в гибридном режиме. Во время испытаний электрическая силовая установка не только вращала воздушный винт, но и вырабатывала электроэнергию для подзарядки аккумуляторов прямо в полете.
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