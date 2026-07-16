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Европейские компании создадут первый экзоатмосферный перехватчик: испытания намечены на 2027 год
Пять европейских оборонных компаний во главе со стартапом Destinus намерены объединить усилия для разработки первого в Европе экзоатмосферного перехватчика, предназначенного для уничтожения баллистических ракет. Испытание кинетического перехватчика в космосе планируется провести уже в 2027 году.
Компании Destinus, MBDA, Safran, Airbus и Thales подписали меморандум о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO. В течение ближайших трех месяцев партнеры рассчитывают заключить юридически обязательное соглашение, а уже в августе приступить к совместным инженерным работам.
Разрабатываемая система Bliksem EXO предназначена для перехвата баллистических целей, включая ракеты класса российского комплекса «Орешник», оснащенные разделяющимися и маневрирующими боевыми блоками. Перехватчик будет обнаруживать, сопровождать и уничтожать баллистические ракеты средней дальности (от 1000 до 5500 километров) исключительно за счет кинетического удара, без применения взрывной боевой части.
В консорциуме Destinus станет головным интегратором проекта и будет отвечать за создание экзоатмосферного кинетического перехватчика. Базирующийся в Нидерландах стартап уже разрабатывает беспилотные системы, включая крылатую ракету Ruta Block 2, а также собственные турбореактивные двигатели.
Компания MBDA Deutschland займется разработкой разгонного блока, пусковой установки и транспортно-пускового контейнера. Safran Electronics & Defense создаст головку самонаведения, а также системы наведения, навигации и управления. Airbus Defence and Space будет отвечать за систему командования, управления и боевого применения, а Thales — за радиолокационный комплекс и всю цепочку сенсоров: от раннего предупреждения до управления огнем.
По словам разработчиков, новый комплекс не станет заменой существующим и перспективным европейским средствам противоракетной обороны нижнего эшелона, а дополнит их, обеспечивая защиту на более высоком уровне как элемент многоэшелонированной европейской системы ПРО.
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