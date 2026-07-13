Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Starship впервые выведет на орбиту спутники Starlink V3
Космическая компания Илона Маска официально объявила дату тринадцатого испытательного полета Starship. Стартовое окно откроется в ночь на 17 июля по московскому времени.
Основная задача миссии — выполнить испытания, которые не удалось завершить во время предыдущего испытательного полета. Если все этапы программы будут успешно реализованы, этот запуск станет последним суборбитальным полетом Starship перед переходом к полноценным орбитальным испытаниям.
Что изменилось по сравнению с предыдущим запуском?
Starship впервые выведет 20 полноразмерных спутников Starlink V3. После отделения они раскроют солнечные панели и попытаются установить связь с наземными станциями в Южной Америке. Это станет важнейшей демонстрацией возможностей новой версии спутников. Спутники будут двигаться по той же суборбитальной траектории, что и Starship, и, как ожидается, полностью сгорят в атмосфере примерно через 20 минут после отделения.
Шесть спутников будут оснащены камерами, которые снимут состояние теплозащиты корабля во время полета. Для проведения эксперимента часть теплозащитных плиток вновь окрасят в белый цвет, имитируя их отсутствие. Под отдельными плитками теплозащиты впервые разместят датчики, которые позволят измерить механические нагрузки, возникающие во время входа в атмосферу.
На первой ступени Starship — Super Heavy — модернизировали систему повторного запуска двигателей Raptor. Именно сбой при их повторном включении привел к потере первой ступени в предыдущем полете.
После завершения миссии Starship вновь должен приводниться в Индийском океане недалеко от побережья Австралии. Super Heavy попытается выполнить мягкую посадку в акватории Мексиканского залива — в отличие от прошлого испытания.
Обязательным элементом программы станет повторный запуск одного двигателя Raptor уже в космосе. Этот эксперимент необходим для подготовки Starship к будущим орбитальным полетам.
Квантовые суперкомпьютеры впервые применили, чтобы смоделировать девять вариантов термоядерного топлива
Ученые использовали квантовые процессоры для расчета поведения атомов внутри жидкой соли, из которой образуется топливо для термоядерного синтеза. Модель с высокой точностью рассчитала химические связи внутри заряженной жидкости. Это поможет инженерам быстрее подобрать состав компонентов для будущих электростанций.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Психологам не удалось подтвердить стереотип о том, что мужчины не склонны к многозадачности, в отличие от женщин. Однако они выяснили, почему могло сложиться такое мнение.
Ученые Сеченовского Университета выявили генетические особенности, связанные с развитием разных клинических форм ювенильной склеродермии — редкого аутоиммунного заболевания, которое приводит к поражению кожи, сосудов и соединительной ткани. Исследование показало, что полиморфизм ряда генов,участвующих в патогенезе склеродермии предрасполагает к развитию разных клинических форм болезни. В перспективе эти данные могут позволить точнее прогнозировать течение заболевания и подбирать терапию индивидуально.
Инфекции, такие как коронавирус, наносят серьезный удар организму, из-за чего даже после выздоровления он продолжительное время остается уязвимым. Сегодня для оценки иммунитета врачи смотрят в первую очередь на уровень антител в крови, однако такой подход не отражает реального состояния здоровья человека. Это не позволяет врачам точно прогнозировать, как будет протекать болезнь и насколько быстро пациент выздоровеет. Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ впервые выяснили, как именно восстановление иммунитета зависит от пола человека и кто наиболее подвержен осложнениям после коронавирусной инфекции. Результаты исследования помогут правильно учитывать гендерные особенности пациента при лечении и реабилитации, что повысит точность прогнозов и эффективность терапии.
Перепад температуры способен породить спиновый ток — причем безо всякого электрического тока, проводов и контактов. Ученые из Международного центра теоретической физики им. А. А. Абрикосова МФТИ Евгений Седов и Алексей Кавокин теоретически показали, что газ экситонных поляритонов превращает тепловой градиент в целое семейство спиновых и поляризационных токов. Их работа описывает оптические аналоги хорошо известных термоэлектрических эффектов и формулирует правила, по которым с помощью тепла можно управлять поляризацией света.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Января, 2024
Как NASA собирается уничтожить МКС
30 Сентября, 2023
Умеют ли деревья говорить?
26 Декабря, 2014
10 лучших гаджетов 2014 года
8 Октября, 2014
Кто получит оставшиеся «Нобели»?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии