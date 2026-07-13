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Starship впервые выведет на орбиту спутники Starlink V3

Космическая компания Илона Маска официально объявила дату тринадцатого испытательного полета Starship. Стартовое окно откроется в ночь на 17 июля по московскому времени.

Starship / © SpaceX

Основная задача миссии — выполнить испытания, которые не удалось завершить во время предыдущего испытательного полета. Если все этапы программы будут успешно реализованы, этот запуск станет последним суборбитальным полетом Starship перед переходом к полноценным орбитальным испытаниям.

© SpaceX

Что изменилось по сравнению с предыдущим запуском?

Starship впервые выведет 20 полноразмерных спутников Starlink V3. После отделения они раскроют солнечные панели и попытаются установить связь с наземными станциями в Южной Америке. Это станет важнейшей демонстрацией возможностей новой версии спутников. Спутники будут двигаться по той же суборбитальной траектории, что и Starship, и, как ожидается, полностью сгорят в атмосфере примерно через 20 минут после отделения.

Шесть спутников будут оснащены камерами, которые снимут состояние теплозащиты корабля во время полета. Для проведения эксперимента часть теплозащитных плиток вновь окрасят в белый цвет, имитируя их отсутствие. Под отдельными плитками теплозащиты впервые разместят датчики, которые позволят измерить механические нагрузки, возникающие во время входа в атмосферу.

На первой ступени Starship — Super Heavy — модернизировали систему повторного запуска двигателей Raptor. Именно сбой при их повторном включении привел к потере первой ступени в предыдущем полете.

После завершения миссии Starship вновь должен приводниться в Индийском океане недалеко от побережья Австралии. Super Heavy попытается выполнить мягкую посадку в акватории Мексиканского залива — в отличие от прошлого испытания.

Обязательным элементом программы станет повторный запуск одного двигателя Raptor уже в космосе. Этот эксперимент необходим для подготовки Starship к будущим орбитальным полетам.