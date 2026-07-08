Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Последние шесть ракет Atlas V могут никогда не отправиться в космос
Последний пуск ракеты Atlas V еще впереди, однако важная глава в истории компании United Launch Alliance (ULA) завершилась на прошлой неделе.
В конце прошлой недели с космодрома на базе Космических сил США на мысе Канаверал стартовала последняя ракета Atlas V, предназначенная для развертывания спутников группировки Amazon Leo. Она успешно вывела на орбиту 29 космических аппаратов, приблизив проект к началу коммерческой эксплуатации.
Менее чем через час после старта все спутники отделились от ракеты-носителя. Используя собственные двигательные установки, они постепенно поднимутся с начальной орбиты высотой около 465 километров до рабочей высоты 630 километров.
Этот запуск стал девятым для Atlas V в интересах проекта Amazon Leo и уже четвертым менее чем за три месяца — столь высокой интенсивности полетов ракета почти не знала за всю свою почти четвертьвековую историю. Всего с момента первого запуска в 2002 году Atlas V выполнила 110 полетов.
В распоряжении ULA остаются еще шесть ракет Atlas V, зарезервированных для запусков пилотируемых кораблей Boeing Starliner к Международной космической станции по контракту с NASA. Однако сегодня уже нет уверенности, что Boeing воспользуется всеми этими носителями.
В прошлом году NASA сократило число гарантированных пилотируемых миссий Starliner с шести до четырех из-за многолетних задержек программы. Следующий полет корабля вообще станет грузовым, а не пилотируемым, и потребует использования одной из оставшихся ракет.
Возникает закономерный вопрос: что будет с Atlas V, если Boeing не использует их все?
На первый взгляд решение очевидно — переоборудовать оставшиеся носители для других коммерческих запусков, например для продолжения развертывания спутников Amazon Leo. Но на практике сделать это практически невозможно.
Дело в том, что корабль Starliner запускается без головного обтекателя — его конструкция остается открытой во время выведения. Таким образом, запуск, состоявшийся на прошлой неделе, стал последним полетом Atlas V с полезной нагрузкой под обтекателем.
Представитель ULA подтвердил изданию Ars Technica, что головной обтекатель, выпускаемый сейчас для новой ракеты Vulcan, несовместим с Atlas V, а производство обтекателей старого типа уже прекращено. Кроме того, оставшиеся Atlas V оснащены двухдвигательными разгонными блоками, оптимизированными для полетов на низкую околоземную орбиту, а не для запусков на высокие орбиты или к объектам дальнего космоса.
Есть и еще одно ограничение. Прошедший запуск стал последним для самой мощной версии Atlas V, оснащенной пятью боковыми твердотопливными ускорителями. Конструкция ракеты позволяла использовать от нуля до пяти ускорителей, дополнявших тягу российского двигателя РД-180 первой ступени.
В запасах ULA осталось лишь столько ускорителей, чтобы обеспечить максимум по два боковых блока для каждого из шести запусков Starliner. Это заметно снижает грузоподъемность всех оставшихся ракет.
Одной из главных анатомических особенностей эволюции рода Homo считается резкое увеличение объема черепной коробки за последние примерно два миллиона лет. За это время она в среднем увеличилась в три раза. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение традиционную гипотезу, согласно которой этот процесс был результатом естественного отбора. По их мнению, он мог оказаться случайностью.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
Старая находка из Антарктиды оказалась первым свидетельством существования титанозавров на континенте
Британские палеонтологи установили, что самый первый окаменелый фрагмент динозавра, когда-либо найденный в Антарктиде, принадлежал титанозавру. Эта группа длинношеих ящеров-завроподов включает в себя самых огромных сухопутных существ, когда-либо ходивших по земле.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
В 2025 году детекторы гравитационных волн уловили потенциальное слияние черных дыр крайне малой массы. Ученые из Университета Майами считают, что участники того события могут открыть новое направление в исследовании темной материи.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Августа, 2016
Нострадамус: пророк или мистификатор?
30 Января, 2015
Космонавты в Сети
8 Июня, 2016
Гибель группы Дятлова: наша версия
3 Ноября, 2016
16 лет МКС в гифках
10 Июня, 2015
5 самых длинных фильмов в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии