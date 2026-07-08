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Последние шесть ракет Atlas V могут никогда не отправиться в космос

Последний пуск ракеты Atlas V еще впереди, однако важная глава в истории компании United Launch Alliance (ULA) завершилась на прошлой неделе.

Пуск ракеты Atlas V / © ULA

В конце прошлой недели с космодрома на базе Космических сил США на мысе Канаверал стартовала последняя ракета Atlas V, предназначенная для развертывания спутников группировки Amazon Leo. Она успешно вывела на орбиту 29 космических аппаратов, приблизив проект к началу коммерческой эксплуатации.

Менее чем через час после старта все спутники отделились от ракеты-носителя. Используя собственные двигательные установки, они постепенно поднимутся с начальной орбиты высотой около 465 километров до рабочей высоты 630 километров.

Этот запуск стал девятым для Atlas V в интересах проекта Amazon Leo и уже четвертым менее чем за три месяца — столь высокой интенсивности полетов ракета почти не знала за всю свою почти четвертьвековую историю. Всего с момента первого запуска в 2002 году Atlas V выполнила 110 полетов.

В распоряжении ULA остаются еще шесть ракет Atlas V, зарезервированных для запусков пилотируемых кораблей Boeing Starliner к Международной космической станции по контракту с NASA. Однако сегодня уже нет уверенности, что Boeing воспользуется всеми этими носителями.

В прошлом году NASA сократило число гарантированных пилотируемых миссий Starliner с шести до четырех из-за многолетних задержек программы. Следующий полет корабля вообще станет грузовым, а не пилотируемым, и потребует использования одной из оставшихся ракет.

Возникает закономерный вопрос: что будет с Atlas V, если Boeing не использует их все?

На первый взгляд решение очевидно — переоборудовать оставшиеся носители для других коммерческих запусков, например для продолжения развертывания спутников Amazon Leo. Но на практике сделать это практически невозможно.

Дело в том, что корабль Starliner запускается без головного обтекателя — его конструкция остается открытой во время выведения. Таким образом, запуск, состоявшийся на прошлой неделе, стал последним полетом Atlas V с полезной нагрузкой под обтекателем.

Представитель ULA подтвердил изданию Ars Technica, что головной обтекатель, выпускаемый сейчас для новой ракеты Vulcan, несовместим с Atlas V, а производство обтекателей старого типа уже прекращено. Кроме того, оставшиеся Atlas V оснащены двухдвигательными разгонными блоками, оптимизированными для полетов на низкую околоземную орбиту, а не для запусков на высокие орбиты или к объектам дальнего космоса.

Есть и еще одно ограничение. Прошедший запуск стал последним для самой мощной версии Atlas V, оснащенной пятью боковыми твердотопливными ускорителями. Конструкция ракеты позволяла использовать от нуля до пяти ускорителей, дополнявших тягу российского двигателя РД-180 первой ступени.

В запасах ULA осталось лишь столько ускорителей, чтобы обеспечить максимум по два боковых блока для каждого из шести запусков Starliner. Это заметно снижает грузоподъемность всех оставшихся ракет.