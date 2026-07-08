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США приняли на вооружение систему, способную подавлять спутники противника
Космические силы США продемонстрировали, что обладают вполне реальными боевыми возможностями, сопоставимыми с другими видами вооруженных сил, включив в свой арсенал систему Meadowlands — наземный комплекс космического назначения, предназначенный для ослепления, подавления и нейтрализации орбитальных угроз с помощью мощного электромагнитного излучения.
Командование боевых сил Космических сил США официально приняло на вооружение систему радиоэлектронного противодействия спутниковой связи Meadowlands Counter Communications System (CCS). Комплекс разработала компания L3Harris Technologies. Эксплуатацией системы займется подразделение Space Delta 3 (DEL 3), специализирующееся на космической радиоэлектронной борьбе. В перспективе парк таких комплексов должен составить 32 единицы.
Meadowlands представляет собой мобильный комплекс на колесном прицепе, пригодный для переброски по воздуху. Он может перевозиться на транспортном самолете Lockheed C-130 Hercules или любом более крупном военно-транспортном самолете. Система оснащена многодиапазонными антеннами спутниковой связи с двойной поляризацией, использует современные малошумящие усилители, мощные усилители сигнала и фотонный антенный модуль. По сравнению с предыдущей системой CCS Block 10.2, принятой на вооружение в 2020 году, это значительно более компактный и технологически совершенный комплекс. Если для перевозки Block 10.2 требовалось 23 транспортных контейнера, то Meadowlands укладывается всего в семь.
Как противоспутниковое средство Meadowlands предназначена для противодействия вражеским спутникам и другим космическим аппаратам посредством направленного электромагнитного воздействия. В отличие от кинетического оружия, она не уничтожает цели физически, а создает так называемые «обратимые эффекты»: нарушает работу спутниковых систем, выводит из строя программное обеспечение и электронное оборудование, не образуя при этом опасного космического мусора.
Комплекс способен подавлять восходящие линии связи, излучая мощный направленный сигнал помех непосредственно в сторону приемной антенны спутника противника. В результате космический аппарат теряет возможность принимать команды управления, обрабатывать служебную телеметрию и передавать либо принимать информационные потоки, необходимые для его нормального функционирования. Кроме того, система может подавлять нисходящие линии связи, направляя помехи непосредственно на наземные станции управления, терминалы или мобильных пользователей противника. Это лишает их защищенных каналов связи, доступа к данным и спутниковой разведывательной информации.
Еще одна возможность Meadowlands — радиотехническое обманное воздействие. Комплекс способен имитировать сложные сигналы, используемые военными и коммерческими спутниковыми сетями, вводя аппаратуру противника в заблуждение. Более того, он может изменять или повреждать передаваемые пакеты данных, вызывая сбои в работе автоматизированных систем, провоцируя разрушительные циклы обратной связи либо постепенно ухудшая качество сигнала вплоть до полной потери связи.
Технология также позволяет создавать над определенными районами так называемые «зоны радиомолчания», фактически ослепляя спутники раннего предупреждения, разведки и сопровождения целей. Подавляя спутниковые и радиолокационные средства обнаружения в режиме реального времени, комплекс обеспечивает скрытное проникновение собственных сил в заданное воздушное или морское пространство.
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