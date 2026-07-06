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К проекту создания гигантского грузового самолета WindRunner присоединился глобальный логистический партнер
Компании Radia и Blue Water Shipping объявили о стратегическом партнерстве, которое объединит гигантский грузовой самолет WindRunner с глобальной логистической сетью Blue Water. Согласно соглашению, Radia предоставит воздушное судно, а Blue Water возьмет на себя организацию всей транспортно-логистической цепочки.
Как отметили в Radia, первоначально сотрудничество будет сосредоточено на нескольких ключевых направлениях: перевозке энергетического и проектного оборудования, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, аэрокосмической логистике, а также транспортировке грузов для военных и оборонных структур.
WindRunner позиционируют как крупнейший в мире грузовой самолет. Речь идет не о рекордной грузоподъемности по массе, а об уникальной способности перевозить сверхгабаритные и нестандартные грузы, которые не помещаются в существующие транспортные самолеты.
Среди примеров таких грузов — лопасти ветрогенераторов длиной до 100 метров, крупная военная техника, спутники, секции фюзеляжей самолетов и другое крупногабаритное оборудование. Именно огромный внутренний объем грузового отсека является главным преимуществом новой машины.
Еще одной важной особенностью WindRunner станет возможность эксплуатации не только с обычных аэродромов, но и с неподготовленных или частично подготовленных взлетно-посадочных полос (ВПП). Самолет сможет использовать грунтовые аэродромы, уплотненные гравийные полосы, временные ВПП и удаленные посадочные площадки. Это позволит доставлять грузы непосредственно к строительным площадкам ветропарков, военным базам, в районы стихийных бедствий или на удаленные горнодобывающие объекты, не перегружая их за сотни километров до места назначения.
Именно поэтому Radia и Blue Water делают особую ставку на сотрудничество с вооруженными силами и гуманитарными организациями. Военным нередко требуется оперативная доставка нестандартных грузов — радиолокационных комплексов, пусковых установок, вертолетов, инженерной техники, мостоукладчиков и другого оборудования — в районы, где отсутствуют полноценные аэродромы.
Аналогичные задачи возникают и при ликвидации последствий природных катастроф, когда существующая транспортная инфраструктура оказывается разрушенной.
Компания Blue Water Shipping специализируется на организации международных перевозок, используя морской, автомобильный и железнодорожный транспорт, а также занимается всеми сопутствующими административными процедурами — оформлением разрешений, прохождением таможни и координацией сложных логистических операций.
Обе компании рассчитывают, что объединение авиационных возможностей WindRunner с опытом Blue Water позволит значительно упростить перевозку сверхгабаритных грузов по всему миру.
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