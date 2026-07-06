У агрессивного вида рака нашли уязвимость, которую десятилетиями не могли обнаружить
Ученые выявили скрытую генетическую уязвимость в мелкоклеточном раке — одном из самых смертоносных и устойчивых к лечению. Подавление всего одного критически важного для опухоли белка заставляет раковые клетки массово гибнуть, практически не повреждая здоровые ткани. Это открытие позволяет создать универсальную терапию против целого ряда агрессивных опухолей разных органов.
Мелкоклеточный рак — крайне опасная разновидность злокачественных опухолей, которая может развиваться как самостоятельно, так и трансформироваться из обычных аденокарцином в процессе лечения (например, как способ ускользания опухоли от современной таргетной терапии). Он поражает не только легкие, но также простату, мочевой пузырь и поджелудочную железу. Пациенты с такими диагнозами имеют крайне неблагоприятный прогноз, поскольку медицине десятилетиями не хватало эффективных терапевтических методов борьбы с этим типом рака.
Чтобы обнаружить слабые места болезни, исследовательская группа под руководством Эвана Р. Абта (Evan R. Abt) и Оуэна Н. Уитта (Owen N. Witte) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) провела полногеномный скрининг на передовых клеточных моделях. Результаты этого фундаментального исследования они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Анализ баз данных подтвердил четкую связь: как только в опухоли ломается или отключается ген RB (что происходит почти в 100% случаев мелкоклеточного рака), клетки перестраивают свой цикл и начинают жестко зависеть от изоформы белка E2F3A. Эксперименты на мышах доказали, что выключение гена E2F3 останавливает деление раковых клеток и критически подавляет рост опухолей в живом организме.
Поскольку прямых избирательных ингибиторов белка E2F3 в распоряжении медиков пока нет, авторы научной работы нашли обходной биохимический путь, который можно протестировать на пациентах в будущем. Они обнаружили, что синтез E2F3 в мелкоклеточных опухолях напрямую регулируется метаболическим путем производства пиримидина (компонента нуклеотидов).
Искусственный дефицит ключевого фермента (DHODH) с помощью специальных препаратов вызывает у раковых клеток «голодание»: опухоль стремительно теряет критически важный белок E2F3 и погибает. Полномасштабные тесты показали, что мелкоклеточный рак различных органов реагирует на блокировку DHODH уничтожением опухолевой массы, в то время как большинство других видов рака лишь замедляют свой рост. По мнению авторов исследования, уже существующие ингибиторы могут ускорить переход этой стратегии к клиническим испытаниям.
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