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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
6 июля, 08:41
Рейтинг: +1210
Посты: 2754

Глава NASA признал: Китай может обогнать США в лунной гонке

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что Соединенные Штаты уже фактически вступили в новую космическую гонку с Китаем. По его словам, обе страны стремятся первыми закрепиться на Луне, высадив туда своих астронавтов и создав практически постоянное присутствие на ее поверхности.

Сообщество
# NASA
# Китай
# космос
# Луна
Джаред Айзекман / © NASA 
Джаред Айзекман / © NASA 

«Мы действительно находимся в разгаре космической гонки, — сказал Айзекман, — Китай движется невероятно быстрыми темпами и вполне способен добиться того, чего Советскому Союзу не удалось во время первой космической гонки».

Согласно нынешним планам, США рассчитывают вновь высадить астронавтов на Луну в 2028 году, тогда как Китай намерен отправить своих тайконавтов до 2030 года. Однако, как подчеркнул Айзекман, на практике разрыв между этими сроками значительно меньше, чем кажется.

«Китай ориентируется на 2029 год, а мы планируем посадку к концу 2028-го. Разница измеряется месяцами, а не годами», — отметил он.

При этом глава NASA не сомневается, что Китай реализует свои планы.

«Нет никаких сомнений, что китайские тайконавты высадятся на Луне. Вопрос лишь в том, успеют ли Соединенные Штаты вернуться туда раньше и сделают ли это иначе, чем в прошлый раз. Построим ли мы базу, обеспечим ли долговременное присутствие? Я убежден, что ответ — да».

После того как в апреле четыре астронавта совершили пролет мимо Луны в рамках миссии «Артемида II», NASA в начале этого месяца объявило состав экипажа следующей экспедиции программы «Артемида», запланированной на следующий год. Миссия «Артемида III», в ходе которой будут испытаны ключевые системы лунной посадки, станет важнейшим этапом подготовки к возвращению американских астронавтов на поверхность Луны в 2028 году.

Параллельно NASA намерено приступить к созданию постоянной лунной базы. По словам Айзекмана, уже в 2027 году агентство рассчитывает запускать лунные миссии почти ежемесячно, чтобы обеспечить устойчивое присутствие на спутнике Земли и превратить его в своеобразный испытательный полигон для будущих экспедиций на Марс. Он выразил уверенность, что строительство базы может начаться уже в следующем году. К моменту высадки астронавтов в 2028 году, по его словам, на Луне их уже будут ждать первый лунный вездеход, элементы транспортной инфраструктуры и начальные объекты будущей базы. В 2029 году эта инфраструктура продолжит расширяться.

«Думаю, уже в начале 2030-х годов Луна станет чем-то вроде Международной космической станции, — сказал Айзекман. — Там будут подолгу работать сменяющие друг друга экипажи. Мы будем осваивать эту среду и готовиться к следующим шагам — полетам на Марс».

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