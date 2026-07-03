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Красота с орбиты: астронавт запечатлел полярное сияние над ночной Землей

Полярное сияние с борта МКС / © ESA / NASA — S. Adenot

Адено опубликовала несколько снимков, сделанных на 127-й день ее первого космического полета, начавшегося в феврале 2026 года. На сегодняшний день она провела на орбите уже почти 137 суток.

«127-й день. 1968-й виток вокруг Земли. Это полярное сияние было просто невероятным… Оно мерцало и танцевало под нами, простираясь до самого горизонта, а его зеленое свечение было настолько ярким, что окрасило внутренние помещения станции в изумрудные оттенки», — написала Адено.

Софи Адено имеет впечатляющую карьеру в военной авиации и космонавтике. В 2005 году она поступила на службу во Французские военно-воздушные и космические силы, где дослужилась до звания полковника. В 2022 году Адено была отобрана в Европейский корпус астронавтов.

Полярные сияния восхищают наблюдателей и с поверхности Земли, однако ничто не сравнится с тем волшебством, которое открывается тем, кто видит их из космоса.