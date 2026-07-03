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Олег Гончар
Олег Гончар
3 июля, 07:45
Рейтинг: +866
Посты: 2503

Китай впервые развернул человекоподобных роботов на границе с Вьетнамом

Китай начал использовать человекоподобных роботов на границе с Вьетнамом, чтобы снизить нагрузку на один из самых загруженных международных пунктов пропуска страны.

Сообщество
# Вьетнам
# Китай
# Роботы
# технологии
Человекоподобный робот Walker S2 / © UBTech Robotics
Человекоподобный робот Walker S2 / © UBTech Robotics

Такое решение было принято в связи с высокой загруженностью пограничного перехода Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Ежедневно через него проходят многочисленные грузовики, автобусы и пассажиры, что регулярно приводит к очередям и задержкам при прохождении таможенного контроля.

Пограничная служба заключила контракт с компанией UBTech Robotics на поставку человекоподобных роботов Walker S2 общей стоимостью около 40 миллионов долларов (более трех миллиардов рублей). Точное количество закупленных машин не раскрывается, однако первые роботы уже начали поступать и развертываться на ключевых транспортных узлах.

Ранее компания UBTech представила серию UWORLD U1, которую называет первой в мире линейкой полноразмерных ультрабионических человекоподобных роботов, предназначенных для массового производства.

Человекоподобные роботы работают на пограничном переходе Фанчэнган между Китаем и Вьетнамом, помогая организовывать пассажиропоток и участвуя в досмотре грузов. Власти рассчитывают, что это позволит повысить эффективность работы таможенных служб.

Комплекс включает пограничный пункт Дунчжун и расположенный неподалеку порт Дунсин — один из важнейших маршрутов для международных пассажирских перевозок и трансграничной торговли.

В пассажирском терминале роботы контролируют движение людей, выявляют образование скоплений и направляют пассажиров в менее загруженные очереди. Используя встроенные алгоритмы искусственного интеллекта, они в режиме реального времени предоставляют информацию на нескольких языках, отвечают на типовые вопросы о прохождении таможенных процедур и помогают посетителям найти нужные пункты оформления. Кроме того, машины патрулируют залы терминала, отслеживают плотность людских потоков и помогают оперативно реагировать на возникновение заторов.

Отдельные роботы работают в грузовой зоне. Они проверяют стальные транспортные контейнеры, проходящие через грузовые терминалы. Оснащенные оптическими сканерами, они считывают штрихкоды, серийные номера и электронные грузовые декларации, после чего автоматически сверяют полученные данные с таможенными базами. Вся собранная информация передается сотрудникам таможни в центральный диспетчерский пункт для окончательной проверки.

Walker S2 представляет собой промышленного человекоподобного робота, разработанного для производственных и логистических задач. При росте 1,76 метра он обладает 52 степенями свободы, оснащен высокоточной системой манипуляторов и способен поднимать до 15 килограммов каждой рукой, выполняя сложные операции, требующие высокой точности.

Робот оборудован системой автоматической замены двух аккумуляторных батарей, что позволяет ему работать практически непрерывно. Навигацию и взаимодействие с окружающей средой обеспечивают интеллектуальная платформа BrainNet 2.0, стереоскопическое бинокулярное зрение и система динамической балансировки, благодаря которым робот способен самостоятельно передвигаться, распознавать окружающую обстановку и сохранять устойчивость в сложных промышленных условиях.

Развертывание роботов Walker S2 на пограничном переходе Фанчэнган рассматривается как одно из самых серьезных испытаний коммерческих гуманоидных систем в реальной эксплуатации.

В отличие от контролируемой среды заводских цехов, приграничная зона характеризуется высокой влажностью, запыленностью, переменчивой погодой и непрерывным движением пассажиров и грузового транспорта. В ходе испытаний специалисты оценят, смогут ли роботы надежно функционировать в подобных условиях, сохраняя стабильную производительность на протяжении длительного времени.

Китайские власти рассматривают этот проект как пилотный. Если эксперимент окажется успешным, аналогичные гуманоидные системы могут появиться в аэропортах, на международных железнодорожных вокзалах, в морских портах и на других крупных транспортных объектах. Проект также соответствует долгосрочной государственной стратегии Китая по внедрению искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации в сферу государственных услуг.

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