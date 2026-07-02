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Возвращение гражданской сверхзвуковой авиации: в США вынесли на обсуждение снятие полувекового запрета
Власти США сделали шаг к возможному возвращению сверхзвуковых пассажирских рейсов над территорией страны. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предложило отменить запрет, действующий с 1973 года.
Ведомство считает, что современные конструкции самолетов и технологии снижения шума позволяют выполнять полеты на сверхзвуковых скоростях без громких ударных волн, которые и стали причиной введения ограничения более полувека назад. Эта инициатива стала частью более масштабной программы по созданию нового поколения коммерческих сверхзвуковых лайнеров. Если предложение будет одобрено, гражданские самолеты смогут летать быстрее скорости звука над континентальной частью США при условии соблюдения будущих нормативов по уровню шума.
В 1960-х годах сверхзвуковые полеты приводили к разбитым окнам, трещинам в стенах и другим повреждениям в населенных пунктах. Именно поэтому в 1973 году правительство США запретило гражданские сверхзвуковые полеты над сушей.
Однако, по данным FAA, с тех пор авиационные технологии изменились кардинально.
«Достижения в аэрокосмической инженерии, материаловедении, технологиях снижения шума и новых концепциях эксплуатации позволят устранить проблему традиционного сверхзвукового удара», — заявил глава FAA Брайан Бедфорд.
«Это означает, что мы сможем в конечном итоге отменить запрет 1970-х годов на сверхзвуковые полеты над территорией США, сведя к минимуму шумовое воздействие на жителей населенных пунктов вдоль маршрутов и вблизи аэропортов».
FAA также объявило, что позже в этом году предложит отдельные нормы по шуму при взлете и посадке будущих сверхзвуковых самолетов. Эти стандарты должны помочь производителям создавать лайнеры, соответствующие федеральным требованиям.
Предложение FAA появилось на фоне активной работы нескольких компаний над коммерческими сверхзвуковыми лайнерами.
Компания Boom Supersonic из Колорадо разрабатывает самолет Overture, рассчитанный на 60–80 пассажиров и полеты на сверхзвуковой скорости. Компания стремится уменьшить или полностью устранить воздействие ударной волны при полетах над сушей. Проект уже привлек внимание крупных авиакомпаний, включая American Airlines, United Airlines и Japan Airlines.
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