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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 июля, 09:11
Рейтинг: +937
Посты: 2044

Новая архитектура развлечений: почему крупнейшие города мира спешат повторить эксперимент Лас-Вегаса

От Ближнего Востока до Азии и Северной Америки все больше городов хотят построить собственную версию гигантского цифрового концертного комплекса под названием «Сфера», которая появилась в Лас-Вегасе два года назад. О таких планах уже заявили Абу-Даби, Южная Корея, Вашингтон и Сингапур. 

Сообщество
# архитектура
# ОАЭ
# рекорды
# строительство
# технологии
Проект «Сферы» для Абу-Даби / © Sphere Entertainment
Проект «Сферы» для Абу-Даби / © Sphere Entertainment

И это заставляет задуматься: почему вдруг все захотели построить такую же площадку? И действительно ли это хорошая идея?

Из чего складывается успех «Сферы»? Если судить по публикациям в социальных сетях и заголовкам СМИ, может показаться, что «Сфера» — настоящий триумф. В 2024 году она стала самой прибыльной концертной площадкой мира, а ее годовая выручка превысила 1,2 миллиарда долларов. Но за красивыми цифрами скрывается куда более сложная картина. Стоимость строительства составила около 2,3 миллиарда долларов, что сделало «Сферу» самым дорогим развлекательным сооружением, когда-либо построенным в Лас-Вегасе. И несмотря на миллиардную выручку, проект все еще остается убыточным. Только за первый год эксплуатации убытки превысили 400 миллионов долларов, а значительные операционные потери продолжались и в 2025 году.

Казалось бы, как объект с миллиардными доходами может работать в минус?

Ответ кроется в самой природе этого сооружения. «Сфера» — это вовсе не обычная концертная арена. Она не предназначена просто для проведения концертов, конференций или спортивных мероприятий. Для нее требуется совершенно новый тип контента — созданный исключительно под возможности «Сферы». Каждое визуальное шоу приходится разрабатывать с нуля. Каждый звуковой эффект — специально адаптировать. Стоимость производства подобных программ может достигать десятков, а иногда и сотен миллионов долларов. Фактически «Сфера» создает совершенно новую экономическую модель индустрии развлечений. А ведь есть еще расходы на содержание. По сути, это гигантский телевизионный экран необычной формы.

Его внешняя оболочка — Exosphere — является крупнейшей светодиодной поверхностью на Земле. Для ее работы требуется огромное количество электроэнергии. Хотя официальные цифры не раскрываются, специалисты оценивают ежегодные расходы на электроэнергию и обслуживание в миллионы долларов.

Иными словами, «Сфера» чрезвычайно дорога на всех этапах:

  • ее дорого строить;
  • дорого эксплуатировать;
  • дорого наполнять контентом.

И все же, несмотря на это, компания собирается строить новые.

«Сфера» в Лас-Вегасе (США) / © Sphere Entertainment
«Сфера» в Лас-Вегасе (США) / © Sphere Entertainment

Некоторые проекты уже находятся в стадии разработки. А один из них официально подтвержден — «Сфера» в Абу-Даби. Ее уже называют крупнейшим инфраструктурным проектом в сфере развлечений в истории ОАЭ последних лет. И неудивительно. Предполагаемая стоимость строительства составит около 1,7 миллиарда долларов — немного дешевле, чем обошлась версия в Лас-Вегасе. Хотя цена будет ниже, сам концепт практически не изменится. Под знаменитым куполом с гигантским светодиодным экраном смогут разместиться 20 тысяч зрителей.

«Сферу» построят на острове Яс — искусственном развлекательном центре, где уже расположены тематические парки и множество туристических объектов. Открытие намечено на 2029 год. Проект входит в масштабную туристическую стратегию эмирата до 2030 года, цель которой — снизить зависимость экономики от нефти и превратить Абу-Даби в мировой туристический центр.

У Дубая множество мировых рекордов. Но самой большой «Сферы» у него пока нет. Именно подобное стремление превзойти соседей во многом и подталкивает другие города к реализации аналогичных проектов.

В Южной Корее «Сферу» предлагают построить в городе Ханам, недалеко от Сеула. Проект уже получил неофициальное название K-pop Sphere. Он станет центральным элементом огромного комплекса K-Star World, в который войдут концертные площадки, киностудии, тематические парки и медиацентры. 

Тем временем в США решили попробовать другой путь. Недалеко от Вашингтона, в районе National Harbor, планируется построить уменьшенную версию «Сферы». Ее вместимость составит около 6000 мест — примерно треть от размеров арены в Лас-Вегасе. Такая «мини-Сфера» должна оказаться дешевле и значительно проще для тиражирования. Стоимость оценивается более чем в один миллиард долларов, а открытие планируется к 2030 году.

Строительство «Сферы» / © Sphere Entertainment
Строительство «Сферы» / © Sphere Entertainment

Как строят «Сферу»?

С технической точки зрения «Сфера» — настоящее чудо современной архитектуры. Построить здание такой формы и размеров невероятно сложно. Все начинается с глубоко заложенного фундамента. Тысячи свай и массивные железобетонные конструкции должны выдерживать сооружение массой более 100 тысяч тонн. Поверх основания возводится многоуровневый подиум, который становится фундаментом самого шара. Затем начинается строительство сферической оболочки. Она представляет собой гигантский стальной каркас, напоминающий геодезический купол. Тысячи изготовленных на заказ металлических элементов постепенно соединяются друг с другом. Сначала собирается нижнее кольцо. Затем конструкция медленно растет вверх. Во время строительства внутри устанавливаются временные металлические башни. Они поддерживают каркас и одновременно служат рабочими площадками для строителей и кранов. Когда оболочка становится самонесущей, все временные опоры демонтируют. В результате получается огромная полая сфера, готовая к установке кресел, экранов и сложнейшего оборудования. Размеры впечатляют. «Сфера» в Лас-Вегасе имеет около 112 метров в высоту и 157 метров в ширину, оставаясь крупнейшим сферическим сооружением в истории человечества. По крайней мере, пока.

Но остается главный вопрос. Способна ли такая модель вообще приносить прибыль? Пока ответ остается неопределенным.

Спрос на «Сферу» в Лас-Вегасе оказался высоким. Однако вместе с популярностью вскрылись серьезные проблемы. Первоначально ставка делалась на живые концерты. Но подобные мероприятия чрезвычайно дороги в производстве, а значительная часть доходов уходит исполнителям. В результате прибыль самой площадки оказывается весьма ограниченной. Поэтому компания решила изменить стратегию. Теперь она все активнее создает собственные шоу. Это напоминает бизнес-модель IMAX, где оператор контролирует не только площадку, но и сам контент. Такой подход позволяет получать значительно большую долю выручки, а расходы на производство окупать многократными показами. Однако появляются и новые риски. Создание качественного иммерсивного шоу обходится очень дорого. И никто не гарантирует, что зрители захотят его смотреть. Ситуацию осложняет еще одно ограничение. В «Сфере» одновременно может идти только одна программа. Если она не заинтересует публику, доходы моментально рухнут. А постоянные расходы никуда не исчезнут. Поэтому бизнес-модель «Сферы» остается крайне жесткой и мало приспособленной к изменениям.


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