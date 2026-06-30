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Для палубной авиации ВМС США завершилась целая эпоха — C-2 Greyhound выполнил последнюю посадку на авианосец

Легендарный транспортный самолет палубного базирования C-2A Greyhound, предназначенный для доставки грузов и личного состава на авианосцы выполнил свой последний полет на авианосец.

C-2 Greyhound выполнил последнюю посадку на авианосец / © Petty Officer 2nd Class Peter McHaddad

Последняя посадка с использованием аэрофинишера состоялась на прошлой неделе на борту авианосца USS Nimitz, поставив точку почти в шестидесятилетней истории логистического обеспечения американских авианосных ударных групп. Теперь эта задача полностью передана флоту конвертопланов CMV-22B Osprey, что символизирует завершение одной из самых продолжительных глав в истории морской авиации.

Самолеты C-2A из состава 40-й эскадрильи транспортного обеспечения флота «Rawhides» 25 июня выполнили последнюю в истории посадку на авианосец с использованием аэрофинишера, а затем совершили последний катапультный взлет. Хотя Greyhound больше не будут садиться на палубы авианосцев, они продолжат выполнять полеты еще несколько месяцев и, если не возникнет чрезвычайных обстоятельств, будут окончательно выведены из эксплуатации позднее в этом году.

C-2 Greyhound, созданный на базе самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2 Hawkeye, поступил на вооружение в конце 1960-х годов, заменив в роли палубного транспортника поршневой C-1 Trader.

Первоначальные самолеты C-2A в 1973 году прошли капитальную модернизацию для продления срока службы. В 1984 году был заключен контракт на строительство 39 новых машин, призванных заменить ранние экземпляры. Новая версия, получившая обозначение Reprocured C-2A, сохранила общую конструкцию предшественника, но получила значительно усиленный планер и современное бортовое радиоэлектронное оборудование. Все самолеты первого поколения были списаны к 1987 году, а поставки последних новых C-2A завершились в 1990-м.

Преемник Greyhound — CMV-22B Osprey — достиг уровня первоначальной боевой готовности в 2021 году. Первоначально программа предусматривала закупку 48 машин, однако сейчас ВМС США планируют приобрести только 44 конвертоплана.