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Китай обошел США в спутниковой навигации, орбитальном противоборстве и ряде ключевых военных космических технологий
Согласно новому докладу американской организации Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), Китай при активной государственной поддержке стремительно развил коммерческий космический сектор, существенно сократив технологическое отставание от Соединенных Штатов.
Доклад предупреждает, что ускоренное развитие китайской космической отрасли способно изменить баланс сил в мировой космической индустрии. Его авторы считают, что без быстрых и решительных мер США рискуют утратить лидерство в мировой космической экономике.
Предупреждение прозвучало на фоне прогнозов отраслевых аналитиков, согласно которым в течение следующего десятилетия объем мировой космической экономики может превысить один триллион долларов, что подчеркивает растущее стратегическое и коммерческое значение соперничества в космосе.
Аналитик по космической политике ITIF и автор доклада Эллис Шерер отметил, что китайская космическая отрасль за последние годы прошла путь от медлительного сектора, контролируемого государственными корпорациями, до высококонкурентной и все более инновационной коммерческой экосистемы.
В докладе подчеркивается, что сегодня Китай уступает по масштабам космического рынка только США и стремительно превращается в одного из главных участников как коммерческой, так и стратегической космической гонки. При этом многие коммерческие космические технологии имеют двойное — гражданское и военное — назначение. Вооруженные силы все активнее используют такие возможности, как системы позиционирования, навигации и синхронизации времени, дистанционное зондирование Земли, широкополосные сети на низкой околоземной орбите, а также противоспутниковые вооружения.
Вместе с тем исследование показало, что США сохраняют уверенное лидерство в сфере широкополосной спутниковой связи на низкой околоземной орбите — одном из шести ключевых сегментов космической отрасли, проанализированных экспертами. Это преимущество во многом обеспечивают системы Starlink компании SpaceX и Project Kuiper компании Amazon, которые по-прежнему опережают китайские спутниковые группировки Qianfan и Guowang.
Несмотря на сохраняющиеся серьезные проблемы — прежде всего ограничения в темпах космических запусков и отсутствие полностью отработанных многоразовых ракет, что замедляет развертывание новых спутниковых систем, — Китай сумел выйти в лидеры в области сервисов позиционирования, навигации и синхронизации времени. Ключевую роль в этом сыграло глобальное расширение китайской спутниковой навигационной системы BeiDou, говорится в докладе.
Авторы также отмечают, что масштаб китайской спутниковой группировки, расширение зоны ее покрытия и растущее международное использование позволили Пекину обойти Вашингтон в сфере навигационных услуг. Кроме того, Китай признан мировым лидером в области дистанционного зондирования Земли и спутниковой съемки. Этому способствовали как государственные программы, включая спутники серии Gaofen, так и коммерческие группировки, например Jilin-1, благодаря которым в стране была создана одна из крупнейших в мире экосистем спутникового наблюдения.
В то же время разрыв между двумя странами в сфере орбитальных станций значительно меньше. Хотя США обладают многолетним опытом эксплуатации Международной космической станции (МКС), Китай сумел быстро развить собственную орбитальную станцию «Тяньгун», благодаря чему возможности двух государств сегодня оцениваются как в целом сопоставимые, несмотря на различные модели развития.
Доклад также констатирует лидерство Китая в области средств космического противоборства. По мнению авторов, этого удалось достичь благодаря последовательным инвестициям в разработку противоспутниковых технологий, включая кинетические системы перехвата, комплексы радиоэлектронной борьбы и оружие направленной энергии, предназначенное для подавления или вывода из строя спутников.
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