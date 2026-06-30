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Хакер-новичок взломал 14 компаний с помощью ИИ-агентов

Специалисты по информационной безопасности давно предупреждали, что искусственный интеллект облегчит проведение кибератак. Их опасения подтвердил хакер-новичок, взломавший как минимум 14 компаний с помощью чат-ботов.

Кадр из фильма «Матрица» / © Warner Bros., Village Roadshow Pictures

Исследователи из OALABS (Open Analysis) нашли сервер, который ранее использовал хакер. Они изучили более 1000 сессий работы ИИ-агентов — Anthropic Claude Code и OpenAI Codex. Эксперты обнаружили, что он легко смог обойти большинство ограничений ИИ-агентов.

Особых знаний для хакерской атаки злоумышленнику не понадобилось. Он отправлял расплывчатые запросы, а Claude помогал искать открытые сервисы, выявлять возможные уязвимости, писать эксплойты, проверять доступ и собирать данные.

Эксперты получили доступ к сессиям из-за ошибки злоумышленника. Он запустил ИИ-агентов на сервере, который принадлежал другому человеку. Когда владелец сервера обнаружил взлом, он скачал весь рабочий каталог злоумышленника и передал данные исследователям. Они смогли восстановить журналы сессий, включая запросы злоумышленника.

Хакер-новичок работал в основном через агента Claude. Он давал расплывчатые команды вроде «проведи разведку», позволяя Claude самостоятельно выполнять действия. ИИ-агент создавал отчет о том, как получил доступ, а также оценивал потенциальную стоимость информации. В итоге злоумышленник получил список возможных стратегий, включая вымогательство, перепродажу доступа и данных, компрометацию корпоративной почты и прямую кражу средств.

Аналитики пришли к выводу, что с помощью ИИ-агентов злоумышленник взломал минимум 14 компаний. Однако эксперты не смогли выяснить, получилось ли у него на этом заработать.

Узнать предположительную личность хакера удалось благодаря его халатному отношению к информационной безопасности. Он попросил Claude помочь отредактировать резюме. Там были указаны его настоящее имя, местоположение, образование и профиль в LinkedIn. Также он расследовал возможный взлом одного из собственных серверов и случайно раскрыл агенту свой домашний IP-адрес. В итоге эксперты предположили, что злоумышленником был молодой человек из Аддис-Абебы в Эфиопии.