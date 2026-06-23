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Карта: в каких странах зафиксировали рекорды жары с 2022 по 2025 год

В период с 2022 по 2025 год в 41 стране мира зафиксировали рекорды жары. На инфографике отмечены некоторые из этих рекордов.

Карта: в каких странах зафиксировали рекорды жары с 2022 по 2025 год / © Statista

По данным программы наблюдения за Землей Copernicus Европейского космического агентства, 22 июля 2024 года на планете зафиксировали самую высокую среднесуточную глобальную температуру с начала ведения наблюдений — 17,16 °C. NASA в свою очередь утверждает, что «Земля нагревается беспрецедентными темпами».

В июле 2022 года температура в Великобритании впервые превысила отметку в 40 °C. В том же году свои национальные рекорды повторили Австралия и Уругвай.

В 2024 году волны сильной жары пришли в Юго-Восточную Азию. Новый максимум зафиксировали в Камбодже — 42,8 °C, а также в Лаосе — 43,7 °C.

2025 год стал жарким для Японии. В августе в городе Исэсаки префектуры Гумма температура достигла 41,8 °C. Также свои температурные максимумы повторили или превысили Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Парагвай.

Для России абсолютный максимум температуры воздуха составляет +45,4 °C. Его зафиксировали на метеостанции Утта в Калмыкии в июле 2010 года.