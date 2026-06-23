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В США ввели в строй один из мощнейших суперкомпьютеров для военных разработок

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) представила новый суперкомпьютер, предназначенный для решения самых сложных вычислительных задач американских военных — от разработки гиперзвукового оружия и систем искусственного интеллекта до проектирования самолетов следующего поколения.

Суперкомпьютер / © Getty Images

Система, получившая название Flyer, недавно была введена в эксплуатацию на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо. По словам представителей ВВС США, этот компьютер способен за один день решить задачи, на выполнение которых обычному ноутбуку потребовалось бы около 500 лет.

Flyer стал частью многолетней программы модернизации в рамках инициативы Министерства обороны США High Performance Computing Modernization Program (HPCMP). Изначально система была анонсирована вместе со своим засекреченным аналогом под названием Raven в составе суперкомпьютерного проекта AFRL TI-23.

Flyer создан для выполнения масштабных вычислительных симуляций, которые в реальных условиях были бы крайне дорогостоящими, практически невыполнимыми или вовсе невозможными.

Комплекс включает около 186 000 вычислительных ядер, 800 терабайт оперативной памяти и 18 петабайт хранилища данных.

По оценкам AFRL, для достижения аналогичного объема оперативной памяти потребовалось бы примерно два миллиона обычных ноутбуков.

Однако впечатляющие характеристики — лишь часть истории. Главная ценность Flyer заключается в возможностях, которые он открывает для исследователей.

Современные военные разработки все чаще опираются на цифровое проектирование, вычислительную гидро- и аэродинамику, обучение моделей искусственного интеллекта и виртуальные испытательные среды. Вместо создания множества физических прототипов самолетов или проведения тысяч дорогостоящих летных испытаний инженеры могут моделировать различные сценарии на компьютере и быстро совершенствовать конструкции.

AFRL уже неоднократно подчеркивала особую роль суперкомпьютеров в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Машины, движущиеся на скоростях, многократно превышающих скорость звука, чрезвычайно сложны и дороги в испытаниях, поэтому высокоточное моделирование становится незаменимым инструментом их создания.

Flyer пополнил растущий парк суперкомпьютеров, находящихся в распоряжении AFRL и Министерства обороны США. Ранее лаборатория сообщала, что системы Flyer и Raven обеспечат совокупную производительность около 14 петафлопс. Для понимания масштаба: один петафлопс соответствует одному квадриллиону вычислений в секунду. Это делает Flyer одним из самых мощных исследовательских вычислительных комплексов военного назначения в Соединенных Штатах.

По мере того как разработка вооружений и военной техники все больше переходит в цифровую среду, подобные системы становятся критически важной инфраструктурой. Сам суперкомпьютер никогда не покинет авиабазу Райт-Паттерсон, однако технологии, созданию которых он будет способствовать — от перспективных самолетов и автономных систем до передового вооружения и искусственного интеллекта, — способны определять военный потенциал США на протяжении многих десятилетий.