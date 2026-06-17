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Инфографика: сравнение стоимости SpaceX и крупнейших публичных космических компаний
После дебюта на бирже Nasdaq рыночная капитализация SpaceX достигла 2,46 триллиона долларов. Это означает, что компания стоит примерно в 10,5 раза больше, чем двадцать крупнейших публичных специализированных космических компаний вместе взятые.
Новая инфографика сравнивает SpaceX со всеми публичными космическими компаниями стоимостью не менее одного миллиарда долларов и наглядно демонстрирует, насколько сильно центр тяжести всей отрасли сместился в сторону одной-единственной фирмы. Данные предоставлены сервисом CompaniesMarketCap и отражают капитализацию компаний по состоянию на 15 июня 2026 года. В исследование не включались диверсифицированные аэрокосмические и оборонные гиганты, такие как Boeing и Lockheed Martin.
Масштаб разрыва между SpaceX и остальным рынком трудно переоценить. При капитализации в 2,46 триллиона долларов SpaceX превосходит совокупную стоимость двадцати следующих крупнейших специализированных космических компаний примерно на 2,2 триллиона долларов. Иными словами, инвесторы оценивают SpaceX более чем в десять раз дороже всей остальной публичной космической индустрии.
За пределами SpaceX размеры компаний выглядят значительно скромнее. Второе место занимает Rocket Lab с капитализацией 68,6 миллиарда долларов. Это означает, что стоимость SpaceX эквивалентна почти тридцати шести Rocket Lab.
Следом идут AST SpaceMobile и EchoStar, каждая из которых оценивается примерно в 34 миллиарда долларов. Эти цифры наглядно показывают, насколько сильно инвестиционная стоимость отрасли сосредоточилась в руках одной компании.
В список крупнейших игроков входят представители практически всех сегментов космической экономики: спутниковой связи, ракетных запусков, дистанционного зондирования Земли, лунных программ и сервисов для работы на орбите. При этом отрасль остается преимущественно американской: большинство компаний из первой двадцатки базируются в США, тогда как остальные представляют Китай, Японию, Канаду и страны Европы.
Доминирование SpaceX основано на том, чего пока не смог повторить ни один конкурент: многоразовом ракетном флоте, выполняющем больше орбитальных запусков, чем любой другой оператор в мире, а также системе Starlink — крупнейшей действующей группировке спутникового интернета. В результате одна компания возвышается над отраслью, где большинство остальных участников представляют собой специализированные фирмы стоимостью лишь в несколько миллиардов долларов. Выход SpaceX на биржу стал событием не только для космического сектора — это оказалось крупнейшее первичное размещение акций (IPO) в мировой истории.
Компания 12 июня разместила акции по цене 135 долларов за штуку, привлекая около 75 миллиардов долларов. Тем самым был побит предыдущий рекорд, установленный компанией Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда долларов.
Первоначальная цена размещения оценивала SpaceX примерно в 1,77 триллиона долларов. Однако уже через три дня акции торговались возле отметки 178 долларов, что увеличило капитализацию компании до 2,46 триллиона долларов.
Биржевой дебют ознаменовал еще одно историческое событие. Благодаря переоценке принадлежащего Илону Маску пакета акций SpaceX, составляющего около 42%, его состояние превысило один триллион долларов, сделав его первым в истории человеком-триллионером.
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