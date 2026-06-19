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Карта: где больше всего людей старше 65 лет
Старение населения — это следствие увеличения продолжительности жизни и одновременно снижения рождаемости. На инфографике показано, какая доля населения стран мира приходится на людей в возрасте 65 лет и старше.
Рост доли пожилых людей, с одной стороны, — признак высокой продолжительности жизни и развитой медицины. Однако страны с большой долей пожилого населения сталкиваются с большой нагрузкой на социальную инфраструктуру.
Самая высокая доля пожилого населения оказалась в Монако. Там 36,2% составляют люди старше 65 лет.
Достаточно тяжелая ситуация сложилась в Японии. Япония регулярно попадает в число стран-лидеров по продолжительности жизни. Медианный возраст жителей страны — около 50 лет. При этом люди старше 65 лет составляют 29,8% населения.
Стареющее население — проблема многих стран Европы. Более чем в половине стран доля пожилых людей превышает 20%.В России люди старше 65 лет составляют 17,2% населения. Схожая ситуация и в США — 17,9%.
Во многих странах Африки и Ближнего Востока наблюдается обратная ситуация. Там доля пожилого населения не превышает 5%. Например, в Катаре лишь 1,7% жителей составляют люди старше 65 лет.
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