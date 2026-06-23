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Николай Головин
Николай Головин
23 июня, 08:43
Рейтинг: +371
Посты: 1031

Водородный аэростат Atlantic Explorer выполнил первый в истории трансатлантический перелет

Рекордный полет продолжался 70 часов и 11 минут. За это время аэростат преодолел 5282 километра, а 7 июня 2026 года газовый аэростат Atlantic Explorer, наполненный водородом, благополучно приземлился в Люксембурге, завершив первый в истории трансатлантический перелет, осуществленный исключительно за счет подъемной силы водорода.

Сообщество
# авиация
# аэростаты
# водород
# рекорды
Водородный аэростат Atlantic Explorer / © CBC News 
Водородный аэростат Atlantic Explorer / © CBC News 

Историческое путешествие началось в темноте раннего утра 4 июня: аэростат поднялся в небо с поля близ города Преск-Айл в штате Мэн (США). В экипаж входили мастер-конструктор аэростатов Берт Паделт, инженер в отставке Питер Кунео и британская путешественница Алисия Хемплман-Адамс.

Газовые аэростаты, наполненные водородом, особенно подходят для сверхдальних перелетов, поскольку не нуждаются в топливе для поддержания высоты. В отличие от классического теплового аэростата, где воздух нагревается пропаном, газовый аэростат оснащен герметичной оболочкой, заполненной водородом. Этот газ легче окружающего воздуха и обеспечивает постоянную подъемную силу без дополнительных затрат энергии.

Аэростат стартовал 4 июня из Преск-Айла в штате Мэн. Когда он миновал побережье Ньюфаундленда, пути назад уже не существовало. Выбор был предельно прост: добраться до Европы или погибнуть в ледяных водах Атлантики.

Чтобы поймать благоприятные воздушные потоки, пилотам приходилось подниматься все выше. В какой-то момент аэростат достиг высоты около 7600 метров, и экипажу пришлось пользоваться кислородными баллонами, чтобы не потерять сознание.

Пилоты находились в открытой корзине размером не больше небольшого шкафа, защищенной лишь простым пластиковым навесом от дождя. Им пришлось выдержать по-настоящему суровые погодные условия. Температура в неутепленной алюминиевой корзине опускалась до минус 17 градусов Цельсия. Дождь и снег непрерывно хлестали аэростат, а тяжелые слои льда, образовывавшиеся на огромной оболочке, тянули его вниз.

Когда экипаж наконец приземлился в Люксембурге, его участники не только выжили, но и установили новые рекорды. Алисия Хемплман-Адамс стала первой британкой, пересекшей Атлантический океан на газовом аэростате. Тем самым она буквально повторила путь своего отца — знаменитого исследователя сэра Дэвида Хемплмана-Адамса, который совершил аналогичное путешествие в одиночку несколькими годами ранее.

За четыре дня полета участники экспедиции почти не спали. Они по очереди отдыхали всего по несколько часов на единственной спальной полке, установленной в корзине.

Исторический перелет стал возможен благодаря международной команде поддержки, состоявшей в основном из добровольцев: метеорологов, диспетчеров воздушного движения, а также специалистов по запуску и эвакуации аэростата после посадки.

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