Земля в прошлом могла «заразить» жизнью подледный океан Европы
Автор нового исследования предположил, что микроорганизмы земного происхождения попали в подледный океан спутника Юпитера Европы. Если эта гипотеза верна, поиски внеземной жизни в Солнечной системе могут оказаться одновременно поисками далеких родственников земных микроорганизмов.
Европа уже много десятилетий считается одним из самых перспективных мест для поиска жизни за пределами Земли. Под ее ледяной корой, толщина которой может достигать нескольких десятков километров, скрывается глобальный океан жидкой воды. Наличие воды, внутреннего источника энергии и химических веществ, необходимых для биологических процессов, делает эту луну Юпитера излюбленным небесным телом астробиологов.тера излюбленным телом астробиологов.
Большинство известных гипотез гласит, что возможная жизнь на Европе возникла самостоятельно или была занесена из космоса еще на ранних этапах формирования Солнечной системы. Ранее на этой луне обнаружили природный антифриз — аммиак, — что указывает на возможную криовулканическую активность и повышает шансы на обитаемость подледного океана.
Астрофизик Заза Османов (Zaza Osmanov) из Свободного университета Тбилиси (Грузия) рассмотрел другой вариант, предположив, что источником жизни для Европы могла стать наша планета. Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Astrobiology, основано на концепции панспермии — гипотезе о переносе живых организмов между небесными телами.
Автор статьи опирался на более ранние расчеты, согласно которым микроскопические частицы пыли могут выбрасываться из верхних слоев земной атмосферы после столкновений с высокоскоростными микрометеоритами. Некоторые такие частицы могут покидать Землю вместе с находящимися внутри бактериями.
По оценкам Османова, подходящие пылинки размером около одной тысячной миллиметра достаточно велики, чтобы вместить микроорганизмы, и одновременно малы для длительного путешествия в космосе. К слову, ранее похожий сценарий предложили и для Венеры — часть микроорганизмов с нашей планеты могла попасть в ее атмосферу.
Смоделировав движение этих частиц через Солнечную систему, астрофизик показал, что часть из них теоретически может достичь орбиты Юпитера. Однако на этом пути возникает множество препятствий. Частице нужно двигаться в подходящем направлении, оказаться рядом с газовым гигантом в нужный момент и в итоге попасть именно на Европу. К тому же при столкновении со спутником бактерии должны пережить удар и нагрев.
Таким образом, чтобы микроорганизмы выжили, частица должна не врезаться в лед почти вертикально, а как бы «скользить» по поверхности. Только в этом случае нагрев не уничтожит бактерии. Правда, даже с учетом такого строгого условия на спутник Юпитера каждую секунду могут попадать приблизительно 320 миллионов частиц с потенциально жизнеспособными бактериями.
Хотя число на первый взгляд кажется невероятным, речь идет о суммарном результате за миллионы лет. За это время, согласно модели, на луну могли попасть несколько сотен секстиллионов частиц, внутри которых микроорганизмы в теории могли выжить.
Самое интересное начинается после приземления: бактерии на поверхности Европы подвергаются воздействию мощной радиации и со временем погибают. Однако на поверхности спутника есть так называемые хаотические области — участки, где лед регулярно трескается и перемешивается. Вот почему Османов предположил, что некоторые частицы могут оказаться втянутыми в более глубокие слои льда до того, как радиация уничтожит их. В таком случае микроорганизмы потенциально способны добраться до подледного океана Европы.
Результаты исследования не доказывают наличие жизни на луне Юпитера. Автор исследования показал, что физический механизм переноса земных микроорганизмов не исключен. Безусловно, остается множество открытых вопросов: способны ли бактерии пережить столь длительное путешествие и адаптироваться к суровым условиям Европы? Научная работа тем не менее добавляет новый аргумент в пользу того, что жизнь между мирами Солнечной системы может распространяться куда активнее, чем считалось.
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