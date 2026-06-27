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Десять смотровых площадок, где эффектная архитектура соперничает с самим пейзажем

От дерзких консольных конструкций до головокружительных винтовых лестниц и гиперболоидных башен — смотровые площадки нередко становятся для архитекторов возможностью продемонстрировать свою творческую смелость. В этих проектах архитектура настолько выразительна, что порой кажется, будто она соревнуется с открывающимися видами за внимание посетителей.

Marsk Tower, Дания / © BIG

Архитекторы из датской студии BIG никогда не упускают возможности создать что-нибудь масштабное.

Для территории Национального парка Ваттового моря, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, они построили 25-метровую смотровую башню из кортеновской стали в форме двойной спирали ДНК.

Titlis Tower, Швейцария / © Herzog & de Meuron

Для этого недавно завершенного проекта швейцарское бюро Herzog & de Meuron преобразовало телекоммуникационную башню 1980-х годов на горе Mount Titlis в туристический объект.

Архитекторы встроили в антенный ствол башни два консольных объема, пересекающих его под прямым углом, а также добавили четыре вертикальных блока коммуникаций. В результате суровая индустриальная эстетика эффектно вписалась в величественный альпийский ландшафт.

Nujiang River 72 Turns Canyon Scenic Area, Китай / © Archermit

На смотровой площадке в Тибете находится стеклянная консольная платформа, нависающая над рекой на высоте 130 метров. Ее форма повторяет знаменитые крутые серпантины расположенного рядом шоссе, которое нередко называют «Дорогой дьявола».

The Nomads’ Beacon Tower, Китай / © Büro Ziyu Zhuang

Башня, построенная китайским бюро Büro Ziyu Zhuang на восточном берегу озера Laolihai Lake, задумывалась как архитектурное дополнение к соседней общественной галерее, напоминающей инопланетный космический корабль.

Сооружение связано с берегом лишь одной дорогой. Летом, когда уровень воды поднимается, этот проход оказывается затопленным, и башня превращается в одинокий монумент посреди озера.

Pujiang Platform, Китай / © MVRDV

На этой смотровой площадке в окрестностях Чэнду десятиметровое окно открывает вид на выступающий наружу балкон.

Нидерландское бюро MVRDV дополнило существующую площадку купольным павильоном, покрытым травой. Его форма напоминает холм, который когда-то был срезан для создания первоначального обзорного пункта.

Внутри павильона потолок постепенно поднимается вверх, а пол уходит вниз. По словам архитекторов, это создает своеобразный «телескопический» эффект, буквально направляющий взгляд посетителя к окну и панораме за ним.

Westerpunt, Бельгия / © Studio Moto

Бетонная конструкция на морском побережье повторяет плавные подъемы и спуски расположенных рядом песчаных дюн на границе природного заповедника Westhoek Nature Reserve.

Архитекторы из бельгийской студии Studio Moto подчеркивают, что динамичная форма сооружения позволяет посетителям максимально прочувствовать окружающий ландшафт.

Кольцевой маршрут делает прогулку гораздо более разнообразной и пространственно насыщенной по сравнению с обычной линейной набережной.

Espina, Мексика / © César Belio

Высоко над скотоводческим ранчо в районе Santiago de Querétaro возвышается павильон Espina. Его главная особенность — стальная консоль, уравновешенная подвесными габионами, заполненными камнем.

Открытая платформа выдается далеко за край склона, открывая впечатляющую панораму горных районов центральной Мексики.

Watchtower Einderheide, Нидерланды / © NEXT Architects

Через изогнутый вертикальный проем в деревянной башне видна спиральная лестница, ведущая к вершине сооружения.

Башня расположена над лесом Эйндерхайдеи позволяет наблюдать кроны деревьев с высоты.

Интересно, что объект находится на маршруте перелета древесных летучих мышей. Поэтому архитекторы из NEXT Architects предусмотрели в конструкции специальные убежища для этих ночных животных.

Drifting Stones, Китай / © DoDesign

Стремясь максимально растворить архитектуру в окружающем пейзаже, китайская студия DoDesign спрятала панорамную смотровую площадку под ступенчатой крышей, имитирующей природные каменные образования.

Металлический каркас покрыли цементом с добавлением каменной крошки, после чего местные мастера вручную обработали поверхность, добиваясь полного сходства с текстурой окружающих скал.

Observation Tower Kärven, Швеция / © White Arkitekter

В природном заповеднике Геттерон шведское бюро White Arkitekter построило 12-метровую обзорную башню из 140 деревянных балок.

Элементы конструкции образуют гиперболоидную форму, разработанную с помощью параметрического моделирования и инженерных расчётов. Сами архитекторы сравнивают ее с пучком перекрученных соломинок.

Эти проекты демонстрируют, что современная смотровая площадка — это уже не просто место для созерцания окружающих видов. Все чаще сама архитектура становится полноценным объектом восхищения, превращая путь к панораме в не менее яркое впечатление, чем вид, открывающийся с вершины.