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Армии, где женщин больше всего: неочевидные лидеры гендерного рейтинга
Женщины на протяжении многих десятилетий участвовали в военных операциях, однако лишь в последние двадцать лет многие государства начали активно привлекать их не только к вспомогательным задачам, но и к службе в боевых подразделениях и на командных должностях.
Новые данные, собранные НАТО и исследовательским проектом Global Firepower, показывают, что доля женщин в вооруженных силах разных стран существенно различается. Рейтинг, основанный на оценке процентного соотношения женщин среди военнослужащих, выявил ряд довольно неожиданных лидеров.
Согласно представленным данным, первое место занимает КНДР, где женщины составляют около 40% личного состава вооруженных сил. На втором месте находится Израиль с показателем 38%. Здесь столь высокий уровень объясняется тем, что военная служба является обязательной для большинства женщин. Третью позицию занимает Южно-Африканская Республика, где доля женщин достигает 24% благодаря политике инклюзивности, проводимой после окончания эпохи апартеида.
Совсем иная ситуация наблюдается во многих странах Европы и Северной Америки, где армии формируются преимущественно на добровольной основе. Несмотря на многолетние программы привлечения женщин на службу, достичь сопоставимого уровня представительства пока удалось немногим государствам.
Статистика НАТО показывает, что женщины по-прежнему остаются недостаточно представленными в вооруженных силах стран альянса.
Еще в 2019 году министр обороны Испании Маргарита Роблес отмечала, что женщины составляют лишь 12,7% военнослужащих государств-членов НАТО. С тех пор этот показатель постепенно растет. Согласно сводному отчету альянса за 2025 год, женщины составляют примерно 12–13% личного состава вооруженных сил стран НАТО. Однако лишь немногие государства приближаются к уровням, характерным для Израиля или КНДР.
Мировая тенденция свидетельствует о постепенном росте участия женщин в военной службе. Все больше стран открывают для них доступ к боевым специальностям, командным должностям и технически сложным направлениям деятельности. Хотя до полного гендерного баланса большинству армий мира еще далеко, статистика показывает, что роль женщин в современных вооруженных силах продолжает неуклонно возрастать, а вопросы равных возможностей становятся важной частью военной политики многих государств.
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Интригующие испытания высотного ракетного двигателя Raptor Vacuum для корабля Starship, верхней ступени сверхракеты Илона Маска, парадоксальны. Его работа на уровне моря уже сама по себе загадка. Ведь, по классическим представлениям, высотные двигатели на уровне моря корректно не работают. А сопло RaptorVAC на наземном стенде извергает реактивную струю без всяких признаков нарушения работы. Как такое может быть?
Американские ученые обнаружили в Гранд-Каньоне масштабную сеть скрытых пещер и изучили подземную гидросистему, которая снабжает водой весь национальный парк. Им удалось выяснить, как именно талая вода с поверхности путешествует по этим лабиринтам. Это открытие раскрыло глаза на то, как устроено знаменитое природное чудо, и поможет защитить его от засухи и загрязнений. Ранее этот механизм оставался для исследователей неизученным.
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18 Января, 2020
Крещенская прорубь: Церковь против, а наука — нет
29 Октября, 2017
Нужна ли науке оригинальность?
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