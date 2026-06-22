Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Falcon 10X выполнил первый полет: Dassault начал летные испытания нового бизнес-джета

Французский авиастроительный концерн Dassault Aviation достиг важнейшего рубежа в программе создания нового бизнес-джета: совершенно новый Falcon 10X успешно выполнил первый полет. Это событие знаменует начало полномасштабной программы летных испытаний и подтверждает высокий уровень готовности проекта.

Первый полет Falcon 10X / © Dassault Aviation

Первый вылет состоялся из аэропорта Бордо-Мериньяк на юго-западе Франции. Испытательный экипаж в составе пилота Себастьена Дюпона де Динешена и второго пилота Фабриса Дуньяка поднял Falcon 10X в воздух для миссии продолжительностью около двух с половиной часов.

В ходе полета специалисты оценивали характеристики управляемости самолета и работу его бортовых систем. Новый лайнер поднялся на высоту 12 200 метров, разогнался до скорости 870 километров в час и после завершения программы испытаний благополучно вернулся на аэродром.

Успешное выполнение первого полета стало важнейшим этапом для Dassault Aviation в реализации проекта, который должен стать одним из самых технологически совершенных и просторных бизнес-джетов сверхдальнего класса в мире.

Второй летный экземпляр уже находится на завершающей стадии сборки и вскоре присоединится к испытательной кампании. Третий самолет, оснащенный полноценным пассажирским салоном, будет использоваться главным образом для проверки бортовых систем, оценки функциональности интерьера и проведения ресурсных и надежностных испытаний.

Falcon 10X позиционируется как новый флагман линейки бизнес-джетов Dassault и призван установить новые стандарты в деловой авиации благодаря сочетанию передовых технологий, межконтинентальной дальности полёта и исключительного комфорта для пассажиров.

Самолет ориентирован на рынок сверхдальнемагистральных бизнес-джетов и предназначен для клиентов, которым необходимы беспосадочные перелеты между континентами при максимальном уровне эффективности и роскоши.

В Dassault Aviation подчеркивают, что в настоящее время компания остается единственным авиапроизводителем в мире, который в 2026 году проводит летные испытания полностью нового типа самолета. Этот факт, по мнению руководства, наглядно демонстрирует приверженность компании инновациям и ее способность создавать передовые авиационные решения.