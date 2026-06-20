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Норвегия построит первый в мире морской судоходный тоннель

Норвегия дала зеленый свет строительству первого в мире морского тоннеля для океанских судов. Если окончательный бюджет проекта получит одобрение парламента, работы по сооружению Stad Ship Tunnel начнутся на западном побережье страны.

Художественное изображение устья тоннеля / © Norwegian Coastal Administration

Хотя тоннели для водного транспорта существуют уже несколько столетий — первый из них, Тоннель Мальпа, был открыт во Франции еще в 1679 году, — до сих пор подобные сооружения использовались исключительно на внутренних водных путях, обслуживая баржи и суда каналов.

Возникает закономерный вопрос: зачем Норвегии понадобилось прокладывать первый в истории морской тоннель через скалистый полуостров Стадланнет? И почему на соединение двух фьордов участком длиной всего 1,7 километра планируется потратить колоссальные 8,6 миллиарда норвежских крон (более 59 миллиардов рублей)?

На первый взгляд это выглядит чрезмерно дорогостоящим проектом для столь короткого маршрута. Однако за этим решением стоит вполне рациональная логика.

Море Стадхавет считается одним из самых суровых и опасных районов мирового судоходства. Около ста дней в году здесь бушуют сильные шторма. Волны могут достигать высоты 30 метров и приходить одновременно с разных направлений, создавая крайне опасные условия для навигации.

В результате суда регулярно вынуждены пережидать непогоду. Это касается рыболовецких и грузовых судов, транспортов, обслуживающих лососевые фермы, паромов и туристических лайнеров.

Из-за этого полуостров Стадланнет давно превратился в серьезное узкое место для всей прибрежной торговли страны. Особенно страдают поставки свежей рыбы и морепродуктов, где задержки могут привести к значительным убыткам. Дополнительная нагрузка ложится на железнодорожную сеть, которая остается единственной альтернативой морским перевозкам.

Расположение тоннеля / © Norwegian Coastal Administration

Чтобы решить эту проблему, Норвежская береговая администрация по поручению Министерства торговли, промышленности и рыболовства намерена построить тоннель, который соединит два фьорда по разные стороны полуострова.

Сооружение будет достаточно крупным для прохода самых разных судов — от небольших рыболовецких лодок до крупных паромов и круизных лайнеров.

Основные параметры тоннеля впечатляют:

длина скального участка — 1,7 километра;

общая длина с подходными сооружениями — около 2,2 километра;

общая высота — 50 метров;

высота от уровня воды до свода — 33 метров;

ширина — 36 метров;

максимальная осадка проходящих судов — 12 метров;

максимальная ширина судна — 16 метров.

После завершения строительства через тоннель смогут проходить крупные пассажирские и грузовые суда, избегая опасного обхода полуострова по открытому морю.

Идея строительства обсуждается в Норвегии уже несколько десятилетий. Парламент страны утвердил проект еще в 2021 году. Однако в конце 2025 года работы были остановлены из-за резкого роста стоимости строительных материалов. После пересмотра бюджета проект удалось реанимировать. Теперь власти рассчитывают выбрать подрядчика и начать строительство в начале 2027 года.

Если проект будет реализован в полном объеме, Stad Ship Tunnel станет не только первым в мире морским судоходным тоннелем, но и одним из самых необычных инженерных сооружений XXI века — искусственным морским проходом, прорубленным сквозь горный полуостров ради того, чтобы суда могли избежать одного из самых опасных участков океанского побережья Европы.