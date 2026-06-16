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Самые загруженные аэропорты мира

Самые загруженные аэропорты мира — это не просто транспортные узлы. Они представляют собой ключевые точки мировой экономики, ежедневно пропуская через терминалы миллионы пассажиров, обеспечивая пересадки в сжатые сроки и поддерживая работу авиационных сетей, которые практически никогда не засыпают.

Самые загруженные аэропорты мира / © World Atlas

В 2025 году первое место вновь занял аэропорт Атланты, обслуживший более 106 миллионов пассажиров. Однако если взглянуть на список внимательнее, становится очевидно, что мировая авиационная карта постепенно меняется. Дубай, Токио, Шанхай, Стамбул, Гуанчжоу и другие гигантские хабы демонстрируют, насколько стремительно восстановились международные перевозки на Ближнем Востоке и в Азии.

Ниже представлены десять самых загруженных аэропортов мира по общему пассажиропотоку.

1. Международный аэропорт Хартсфилд—Джексон (Атланта)

Атланта по-прежнему остается самым загруженным аэропортом планеты. В 2025 году через него прошло 106 302 208 пассажиров. Причину его лидерства можно выразить одним словом — пересадки. Расположенная на юго-востоке США Атланта является естественным перекрестком для авиарейсов, пересекающих страну в разных направлениях. Основную часть пассажиропотока составляют внутренние рейсы, хотя аэропорт играет важную роль и в международном сообщении.

Благодаря продуманной инфраструктуре, масштабным операциям авиакомпаний и высокой частоте полетов через аэропорт ежемесячно проходят миллионы людей. Для огромного числа пассажиров Атланта вовсе не является конечным пунктом назначения — здесь они лишь пересаживаются на другой рейс. Именно эта роль главного авиационного перекрестка Америки позволяет Атланте год за годом удерживать первое место.

2. Международный аэропорт Дубая

В 2025 году аэропорт Дубая занял второе место в мире, обслужив 95 192 160 пассажиров. Его история успеха почти противоположна истории Атланты. Если крупнейшие американские аэропорты опираются главным образом на внутренние перевозки, то Дубай живет за счет международного трафика. Это один из важнейших узлов дальнемагистральных перевозок, соединяющий Европу, Азию, Африку, Ближний Восток и обе Америки через единый пересадочный центр.

Огромную роль играет география. Находясь между Востоком и Западом, Дубай оказывается идеальной точкой для межконтинентальных маршрутов. Добавьте к этому привлекательность города как центра туризма, бизнеса и международных конференций — и станет понятно, почему терминалы аэропорта практически никогда не пустуют.

Рост аэропорта Дубая свидетельствует не только о силе авиационного сектора ОАЭ, но и о том, насколько современная авиация по-прежнему зависит от эффективно организованных пересадочных узлов.

3. Аэропорт Токио-Ханэда

В 2025 году аэропорт Ханэда обслужил 91 679 814 пассажиров, заняв третье место в мировом рейтинге. Он обслуживает агломерацию Токио — одну из крупнейших городских экономик мира. Огромный пассажиропоток обеспечивают как внутренние, так и международные перевозки. Одним из главных преимуществ Ханэды является ее близость к центру Токио, что делает аэропорт особенно удобным для туристов, бизнес-путешественников и местных жителей. На протяжении десятилетий Ханэда оставалась лидером внутренних перевозок Японии, однако в последние годы значительно расширила международное сообщение.

Высокие показатели 2025 года отражают общее восстановление туризма и авиаперевозок в Японии и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Благодаря развитой транспортной инфраструктуре, огромному пассажиропотоку и близости к одному из самых посещаемых городов мира Ханэда стала одной из ключевых сил мировой авиации.

4. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт

Четвертое место занял аэропорт Даллас/Форт-Уэрт, обслуживший 85 660 127 пассажиров. Его успех объясняется выгодным центральным расположением, огромной территорией и широкой сетью внутренних маршрутов.

Аэропорт Даллас/Форт-Уэрт связывает южные штаты, Средний Запад, восточное и западное побережья США, а также множество международных направлений. Благодаря этому он стал важнейшим пересадочным пунктом для пассажиров, которые зачастую вообще не имеют отношения к Северному Техасу.

Масштабы аэропорта позволяют одновременно обслуживать огромное количество рейсов через многочисленные терминалы и обеспечивать связь с десятками стран мира.

5. Международный аэропорт Шанхай-Пудун

Пятое место занял аэропорт Пудун с показателем 84 994 227 пассажиров. Для одного из важнейших международных аэропортов Китая это стало впечатляющим возвращением на ведущие позиции.

Пудун обслуживает Шанхай — крупнейший финансовый, торговый и промышленный центр страны, тесно связанный как с остальной Азией, так и с мировыми рынками.

Аэропорт играет роль ключевого моста между Китаем и дальнемагистральными международными направлениями, одновременно обслуживая значительный внутренний и региональный трафик. Его рост отражает общее восстановление китайской авиационной отрасли: расширяется международная маршрутная сеть, а спрос на поездки в Китай и из Китая вновь увеличивается.

Экономическая мощь Шанхая обеспечивает постоянный поток деловых путешественников, туристов, транзитных пассажиров и участников грузовых перевозок.

По мере восстановления международного рынка Китая Пудун, вероятно, сохранит свои позиции среди мировых лидеров.

6. Международный аэропорт Чикаго О’Хара

В 2025 году через аэропорт О’Хара прошло 84 814 099 пассажиров, что обеспечило ему шестое место. На протяжении десятилетий О’Хара считается одним из символов мировой авиации благодаря своему расположению в центре США и статусу крупнейшего пересадочного узла. Он связывает крупнейшие города Америки с Европой, Азией, Латинской Америкой и другими регионами мира.

Аэропорт известен не только высоким пассажиропотоком, но и колоссальным количеством взлётов и посадок. Статус Чикаго как важного делового, выставочного и туристического центра обеспечивает стабильный спрос на авиаперевозки. Для миллионов пассажиров О’Хара остается местом пересадки — как между различными регионами США, так и между внутренними и международными рейсами.

7. Лондонский аэропорт Хитроу

Седьмую строчку занял аэропорт Хитроу, обслуживший 84 482 126 пассажиров. Хитроу является главными воздушными воротами Великобритании и одним из важнейших дальнемагистральных аэропортов Европы. Его сила напрямую связана с положением Лондона как мирового центра финансов, культуры, образования, туризма, государственного управления и международного бизнеса.

В отличие от аэропортов, ориентированных преимущественно на внутренние перевозки, Хитроу делает ставку на международное сообщение, связывая Великобританию с крупнейшими городами Северной Америки, Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Постоянный поток туристов, деловых путешественников и пассажиров премиального сегмента обеспечивает высокую загрузку аэропорта. Особенно впечатляет то, что таких результатов Хитроу добивается при весьма ограниченных возможностях расширения взлётно-посадочной инфраструктуры. Несмотря на конкуренцию со стороны других европейских хабов, он остается одним из самых влиятельных аэропортов мира.

8. Аэропорт Стамбул

Восьмое место занял аэропорт Стамбул с показателем 84 437 710 пассажиров. Его главным преимуществом является уникальное географическое положение. Стамбул находится на стыке Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки, что делает его естественным пересадочным пунктом для межконтинентальных маршрутов.

С самого начала аэропорт проектировался с расчетом на масштабное развитие: просторные терминалы, большие возможности для расширения и маршрутная сеть, ориентированная на международные перевозки. Дополнительным фактором роста служит привлекательность самого Стамбула как туристического, делового и культурного центра.

Стремительный успех аэропорта стал наглядным воплощением амбиций Турции в сфере авиации. Благодаря огромному транзитному потоку и широкой международной сети он за рекордно короткий срок вошёл в число ведущих авиационных узлов мира.

9. Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь

Девятое место досталось аэропорту Байюнь, который обслужил 83 582 952 пассажира. Это один из важнейших авиационных центров Китая и главные воздушные ворота южной части страны.

Гуанчжоу является мощным промышленным и коммерческим центром, что определяет структуру пассажиропотока: деловые поездки, внутренний туризм, международные маршруты и интенсивные региональные перевозки.

Высокие показатели Байюня отражают восстановление китайского авиационного рынка и огромный внутренний спрос. Благодаря многочисленному населению и растущему среднему классу Китай генерирует колоссальные объёмы авиаперевозок, особенно между крупнейшими городами страны. Важную роль играет и расположение аэропорта рядом с дельтой Жемчужной реки — одним из самых динамично развивающихся экономических регионов планеты.

10. Международный аэропорт Денвера

Замыкает первую десятку аэропорт Денвера с результатом 82 427 962 пассажира. Высокая позиция обусловлена его ролью крупного внутреннего авиационного узла и расположением практически в центре страны.

Денвер связывает западное побережье, Средний Запад, южные и восточные штаты США, служа удобным пересадочным пунктом для самых разных маршрутов. Кроме того, аэропорт обслуживает быстро растущую агломерацию и популярный туристический регион, привлекающий людей деловыми поездками, горнолыжным отдыхом, активным туризмом и конференциями.

Огромная территория аэропорта обеспечивает пространство для новых взлётно-посадочных полос, терминалов и дальнейшего расширения. Хотя Денвер не обладает таким международным влиянием, как Дубай или Хитроу, его значение для внутреннего рынка США трудно переоценить.

Рейтинг 2025 года указывает на три важные тенденции.

Во-первых, американские аэропорты продолжают удерживать сильные позиции благодаря огромному объему внутренних авиаперевозок. Во-вторых, Дубай остается безусловным лидером в сфере международной транзитной связности. В-третьих, аэропорты Азиатско-Тихоокеанского региона быстро набирают обороты по мере восстановления рынков Китая, Японии и других стран региона.

В целом мировая карта авиации становится более сбалансированной. Традиционные гиганты — Атланта, Лондон и Чикаго — по-прежнему играют важнейшую роль, однако все большая доля роста приходится на Ближний Восток и Азию, где формируются новые центры глобального воздушного сообщения.