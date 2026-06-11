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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 июня, 21:45
Рейтинг: +236
Посты: 840

Инфографика: города мира с самым загрязненным воздухом

Загрязнение воздуха — одна из важнейших экологических угроз для здоровья человека. На инфографике показаны города с самым загрязненным воздухом по уровню PM2.5.

Сообщество
# воздух
# Индия
# Инфографики
# Казахстан
# экология
Инфографика: города мира с самым загрязненным воздухом / © Kalu Agwu, Data Explained 
Инфографика: города мира с самым загрязненным воздухом / © Kalu Agwu, Data Explained 

PM2.5 — это мельчайшие частицы, загрязняющие воздух. В виде частиц PM2.5 в воздухе присутствуют такие вещества, как сульфаты, нитраты и сажистый углерод. Они проникают в легкие и сердечно-сосудистую систему. Чем выше концентрация PM2.5, тем опаснее воздух для здоровья человека.

Наиболее серьезная ситуация в 2025 году наблюдалась в Центральной и Южной Азии. На инфографике представлены более 30 индийских и девять пакистанских городов. 

Самым загрязненным городом мира стал Бирнихат в Индии. Среднегодовая концентрация PM2.5 там составила 128,2 микрограмма на кубический метр. Тяжелая экологическая ситуация в этом городе связана с промышленными выбросами и особенностями рельефа. Дели занял в рейтинге второе место. 

В число городов с самым грязным воздухом вошла также Караганда (Казахстан) со среднегодовой концентрацией PM2.5 в 104,8 микрограмма на кубический метр.

Высокие показатели PM2.5 наблюдались и в Африке, но качество мониторинга там остается на низком уровне. В рейтинг попал лишь один африканский город — Нджамена, столица Чада (91,8 микрограмма на кубический метр).

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