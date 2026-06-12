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Топ-7 самых опасных вулканов мира
Вулканы часто оценивают по мощности их извержений, однако вулканологи определяют степень опасности иначе. Вулкан становится действительно угрожающим тогда, когда его взрывной потенциал сочетается с высокой плотностью населения, наличием важнейшей инфраструктуры или богатой историей разрушительных извержений.
Некоторые из самых опасных вулканов планеты не проявляли активности десятилетиями, тогда как другие извергаются регулярно и находятся под постоянным наблюдением специалистов. От густонаселенных вулканических районов Италии до беспокойных вершин Индонезии и стремительных лавовых гигантов Африки — ниже семь вулканов, которые эксперты считают одними из самых серьезных природных угроз на Земле.
1. Везувий
Везувий по-прежнему считается одним из самых опасных вулканов мира из-за своей близости к Неаполю, где проживают миллионы людей. Он печально известен извержением 79 года нашей эры, уничтожившим Помпеи и Геркуланум. Однако сегодня главная опасность заключается не в его историческом прошлом, а в огромном количестве людей, которые могут оказаться в зоне поражения будущих пирокластических потоков и пеплопадов. Специалисты неизменно относят Везувий к числу вулканов с самым высоким уровнем риска на планете.
2. Мерапи
Один из самых активных вулканов Земли, Мерапи извергается регулярно и порождает смертоносные пирокластические потоки, способные с огромной скоростью нестись по его склонам. В окружающем регионе проживают миллионы людей, в том числе вблизи города Джокьякарта. История многочисленных разрушительных извержений сделала Мерапи одним из наиболее тщательно контролируемых вулканов Юго-Восточной Азии.
3. Ньирагонго
Ньирагонго менее известен широкой публике, чем другие вулканы этого списка, но от этого не становится менее опасным. Он знаменит своей необычайно жидкой лавой, которая движется значительно быстрее обычных лавовых потоков. Вулкан возвышается над городом Гома, где проживает около двух миллионов человек. Во время прошлых извержений лавовые потоки проходили прямо через городские кварталы, вынуждая жителей массово эвакуироваться.
4. Флегрейские поля
Часто оставаясь в тени Везувия, Флегрейские поля могут представлять даже большую долгосрочную угрозу. Эта гигантская вулканическая кальдера расположена под частью агломерации Неаполя и в последние годы демонстрирует признаки повышенной активности. Ученые считают ее одной из самых опасных вулканических систем на Земле: миллионы людей живут поблизости, а потенциальная сила возможного извержения значительно превосходит возможности типичного вулкана.
5. Вулкан Тааль
Несмотря на сравнительно скромные размеры, Тааль входит в число самых опасных вулканов мира благодаря своей взрывной истории и расположению рядом с густонаселенными районами. Вулкан находится внутри кальдеры, заполненной озером, что способно усиливать мощность извержений. Крупные выбросы пепла неоднократно нарушали жизнь всего региона и могли оказывать влияние на территории далеко за пределами непосредственной зоны опасности.
6. Рейнир
Главную угрозу Рейнира представляют не лавовые потоки, а лахары — гигантские грязекаменные потоки, возникающие при таянии обширных ледников вулкана во время извержений. Геологическая служба США считает Рейнир одним из самых опасных вулканов страны, поскольку такие стремительные потоки могут пройти через густонаселённые долины региона Сиэтл—Такома и затронуть сотни тысяч жителей.
7. Сакурадзима
Сакурадзима входит в число самых активных вулканов планеты, регулярно выбрасывая пепел и продукты извержений. Расположенный неподалеку от города Кагосима, он находится под непрерывным наблюдением специалистов и служит напоминанием о том, что даже относительно небольшие извержения способны создавать серьезную угрозу, если поблизости живут большие массы людей. Постоянная активность и высокий взрывной потенциал обеспечивают Сакурадзиме место среди самых опасных вулканов мира.
Что делает вулкан по-настоящему опасным?
Опасность вулкана определяется не только его мощностью, но и тем, сколько людей и объектов находится в зоне потенциального воздействия. Даже сравнительно небольшое извержение может привести к катастрофическим последствиям, если рядом расположены крупные города, транспортные узлы или важные объекты инфраструктуры. Именно поэтому многие из наиболее опасных вулканов мира находятся под круглосуточным мониторингом, а вокруг них действуют сложные системы предупреждения и эвакуации населения.
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29 Октября, 2017
Нужна ли науке оригинальность?
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Консерваторы опасливее либералов
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