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От небоскребов до мегастадионов: семь самых дорогих зданий, когда-либо построенных в мире

Есть множество способов оценивать здания: по высоте, красоте, инженерной сложности или культурному значению. Но существует и другой критерий — стоимость.

Заповедная мечеть аль-Харам, Саудовская Аравия / © BlackSky

Самые дорогие здания мира — это не просто масштабные строительные проекты. Это символы религии, туризма, технологий, спорта, роскоши и национальных амбиций.

Одни возводились для того, чтобы принимать миллионы паломников. Другие должны были переосмыслить индустрию развлечений, корпоративную архитектуру или представление о современных стадионах.

От Мекки до Сингапура, от Калифорнии до Макао — эти семь сооружений показывают, на что способна архитектура, когда бюджет исчисляется миллиардами долларов.

1. Заповедная мечеть аль-Харам, Саудовская Аравия

Стоимость: 100 миллиардов долларов.

Самым дорогим зданием в мире является вовсе не небоскреб и не роскошное казино, а мечеть аль-Харам в Мекке.

На протяжении веков мечеть неоднократно расширялась, однако современные проекты реконструкции и увеличения ее площади превратили комплекс в одно из крупнейших религиозных сооружений в истории человечества.

Сегодня мечеть занимает около 356 800 квадратных метров и способна одновременно вместить до 820 тысяч верующих. Продолжающиеся работы по расширению должны увеличить площадь комплекса примерно до 456 тысяч квадратных метров, а вместимость — до 1,2 миллиона человек.

Royal Clock Tower / © BlackSky

2. Башни Абрадж аль-Бейт, Саудовская Аравия

Стоимость: 19,5 миллиарда долларов.

Расположенный рядом с Заповедной мечетью комплекс Абрадж аль-Бейт формирует один из самых узнаваемых силуэтов Мекки. Его главная достопримечательность — отель Mecca Royal Clock Tower, центральный небоскреб высотой более 600 метров. Огромные циферблаты часов на башне входят в число крупнейших в мире: каждый имеет диаметр около 43 метров и подсвечивается более чем двумя миллионами светодиодов.

Однако проект создавался не только ради рекордных размеров и впечатляющего внешнего вида. Его основная задача — обслуживание огромного потока паломников, ежегодно прибывающих в Мекку для совершения хаджа и умры.

Гостиничный комплекс способен разместить свыше 30 тысяч человек и включает более миллиона квадратных метров полезной площади.

Marina Bay Sands / © Wikimedia Commons

3. Marina Bay Sands, Сингапур

Стоимость: 7,8 миллиарда долларов.

Marina Bay Sands — одно из тех зданий, которые почти мгновенно становятся мировыми символами.

Комплекс в Сингапуре включает отель, казино, торговый центр, выставочный центр, театры, рестораны, бары и музей ArtScience. Однако наиболее знаменитой его частью является гигантский SkyPark — смотровая площадка и парк на крыше, объединяющие три 55-этажные башни.

Сад на крыше расположен на высоте почти 190 метров над землей и включает один из самых известных в мире панорамных бассейнов с эффектом бесконечности.

Архитектор Моше Сафди, создавший комплекс, вдохновлялся образом сложенных стопкой игральных карт, что объясняет его эффектную и почти невозможную на вид форму.

Стадион SoFi / © Wikimedia Commons

4. Стадион SoFi, США

Стоимость: 5,5 миллиарда долларов.

Стадион SoFi в городе Инглвуд, штат Калифорния, является самым дорогим стадионом, когда-либо построенным в мире.

Открытый в 2020 году, он служит домашней ареной для команд по американскому футболу Los Angeles Rams и Los Angeles Chargers. Стадион рассчитан более чем на 70 тысяч зрителей, а во время крупнейших мероприятий его вместимость может превышать 100 тысяч человек.

Однако высокая стоимость связана не только с количеством мест. SoFi Stadium оснащен огромной полупрозрачной крышей, круговым видеотабло, роскошными VIP-зонами и футуристическим дизайном, рассчитанным на проведение матчей НФЛ, концертов, Супербоулов и других международных событий.

Apple Park / © Wikimedia Commons

5. Apple Park, США

Стоимость: пять миллиардов долларов.

Apple Park в городе Купертино, Калифорния, считается одной из самых известных корпоративных штаб-квартир мира.

Главное здание кампуса, которое часто называют «космическим кораблем», имеет форму гигантского кольца диаметром около 460 метров и включает примерно 260 тысяч квадратных метров офисных помещений. Его архитектура отражает стремление компании Apple к простоте, точности и совершенству деталей.

Для строительства использовались огромные изогнутые стеклянные панели, открытые рабочие пространства и энергоэффективные технологии. На территории кампуса работают более 12 тысяч сотрудников, а сам комплекс окружен тысячами деревьев и тщательно продуманными зелёными зонами.

Resorts World Sentosa / © Wikimedia Commons

6. Resorts World Sentosa, Сингапур

Стоимость: 4,9 миллиарда долларов.

Сингапур вновь появляется в этом рейтинге благодаря Resorts World Sentosa — гигантскому интегрированному курортному комплексу на острове Сентоса.

Здесь расположены роскошные отели, рестораны, конференц-площадки, торговые галереи, два казино, аквапарк, парк развлечений Universal Studios Singapore и океанариум S.E.A. Aquarium, в котором обитают более 100 тысяч морских животных.

В отличие от отдельного небоскреба или стадиона, Resorts World Sentosa представляет собой целый развлекательный район, объединённый в одном месте. Комплекс был создан для привлечения туристов, семей с детьми, деловых путешественников и любителей азартных игр одновременно.

Wynn Palace / © Wikimedia Commons

7. Wynn Palace, Макао

Стоимость: 4,2 миллиарда долларов.

Замыкает список Wynn Palace в Макао, строительство которого обошлось примерно в 4,2 миллиарда долларов.

Расположенный в районе Котай, который часто сравнивают с Лас-Вегас-Стрип, этот роскошный курорт ориентирован на премиальный отдых, игорный бизнес, шопинг и развлечения.

Комплекс включает более 1700 номеров и люксов, казино, бутики мировых брендов, рестораны, спа-центр и искусственное озеро.

Одной из главных достопримечательностей Wynn Palace является озеро с музыкальными фонтанами, световыми шоу и специальной канатной дорогой, превращающей посещение комплекса в настоящее театральное представление.

Семь самых дорогих зданий мира очень непохожи друг на друга. Однако их объединяет одна важная черта: все они создавались не просто для того, чтобы занять пространство на карте. Они призваны формировать идентичность, привлекать людей, поддерживать экономику и демонстрировать масштаб человеческих амбиций.