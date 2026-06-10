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От небоскребов до мегастадионов: семь самых дорогих зданий, когда-либо построенных в мире
Есть множество способов оценивать здания: по высоте, красоте, инженерной сложности или культурному значению. Но существует и другой критерий — стоимость.
Самые дорогие здания мира — это не просто масштабные строительные проекты. Это символы религии, туризма, технологий, спорта, роскоши и национальных амбиций.
Одни возводились для того, чтобы принимать миллионы паломников. Другие должны были переосмыслить индустрию развлечений, корпоративную архитектуру или представление о современных стадионах.
От Мекки до Сингапура, от Калифорнии до Макао — эти семь сооружений показывают, на что способна архитектура, когда бюджет исчисляется миллиардами долларов.
1. Заповедная мечеть аль-Харам, Саудовская Аравия
Стоимость: 100 миллиардов долларов.
Самым дорогим зданием в мире является вовсе не небоскреб и не роскошное казино, а мечеть аль-Харам в Мекке.
На протяжении веков мечеть неоднократно расширялась, однако современные проекты реконструкции и увеличения ее площади превратили комплекс в одно из крупнейших религиозных сооружений в истории человечества.
Сегодня мечеть занимает около 356 800 квадратных метров и способна одновременно вместить до 820 тысяч верующих. Продолжающиеся работы по расширению должны увеличить площадь комплекса примерно до 456 тысяч квадратных метров, а вместимость — до 1,2 миллиона человек.
2. Башни Абрадж аль-Бейт, Саудовская Аравия
Стоимость: 19,5 миллиарда долларов.
Расположенный рядом с Заповедной мечетью комплекс Абрадж аль-Бейт формирует один из самых узнаваемых силуэтов Мекки. Его главная достопримечательность — отель Mecca Royal Clock Tower, центральный небоскреб высотой более 600 метров. Огромные циферблаты часов на башне входят в число крупнейших в мире: каждый имеет диаметр около 43 метров и подсвечивается более чем двумя миллионами светодиодов.
Однако проект создавался не только ради рекордных размеров и впечатляющего внешнего вида. Его основная задача — обслуживание огромного потока паломников, ежегодно прибывающих в Мекку для совершения хаджа и умры.
Гостиничный комплекс способен разместить свыше 30 тысяч человек и включает более миллиона квадратных метров полезной площади.
3. Marina Bay Sands, Сингапур
Стоимость: 7,8 миллиарда долларов.
Marina Bay Sands — одно из тех зданий, которые почти мгновенно становятся мировыми символами.
Комплекс в Сингапуре включает отель, казино, торговый центр, выставочный центр, театры, рестораны, бары и музей ArtScience. Однако наиболее знаменитой его частью является гигантский SkyPark — смотровая площадка и парк на крыше, объединяющие три 55-этажные башни.
Сад на крыше расположен на высоте почти 190 метров над землей и включает один из самых известных в мире панорамных бассейнов с эффектом бесконечности.
Архитектор Моше Сафди, создавший комплекс, вдохновлялся образом сложенных стопкой игральных карт, что объясняет его эффектную и почти невозможную на вид форму.
4. Стадион SoFi, США
Стоимость: 5,5 миллиарда долларов.
Стадион SoFi в городе Инглвуд, штат Калифорния, является самым дорогим стадионом, когда-либо построенным в мире.
Открытый в 2020 году, он служит домашней ареной для команд по американскому футболу Los Angeles Rams и Los Angeles Chargers. Стадион рассчитан более чем на 70 тысяч зрителей, а во время крупнейших мероприятий его вместимость может превышать 100 тысяч человек.
Однако высокая стоимость связана не только с количеством мест. SoFi Stadium оснащен огромной полупрозрачной крышей, круговым видеотабло, роскошными VIP-зонами и футуристическим дизайном, рассчитанным на проведение матчей НФЛ, концертов, Супербоулов и других международных событий.
5. Apple Park, США
Стоимость: пять миллиардов долларов.
Apple Park в городе Купертино, Калифорния, считается одной из самых известных корпоративных штаб-квартир мира.
Главное здание кампуса, которое часто называют «космическим кораблем», имеет форму гигантского кольца диаметром около 460 метров и включает примерно 260 тысяч квадратных метров офисных помещений. Его архитектура отражает стремление компании Apple к простоте, точности и совершенству деталей.
Для строительства использовались огромные изогнутые стеклянные панели, открытые рабочие пространства и энергоэффективные технологии. На территории кампуса работают более 12 тысяч сотрудников, а сам комплекс окружен тысячами деревьев и тщательно продуманными зелёными зонами.
6. Resorts World Sentosa, Сингапур
Стоимость: 4,9 миллиарда долларов.
Сингапур вновь появляется в этом рейтинге благодаря Resorts World Sentosa — гигантскому интегрированному курортному комплексу на острове Сентоса.
Здесь расположены роскошные отели, рестораны, конференц-площадки, торговые галереи, два казино, аквапарк, парк развлечений Universal Studios Singapore и океанариум S.E.A. Aquarium, в котором обитают более 100 тысяч морских животных.
В отличие от отдельного небоскреба или стадиона, Resorts World Sentosa представляет собой целый развлекательный район, объединённый в одном месте. Комплекс был создан для привлечения туристов, семей с детьми, деловых путешественников и любителей азартных игр одновременно.
7. Wynn Palace, Макао
Стоимость: 4,2 миллиарда долларов.
Замыкает список Wynn Palace в Макао, строительство которого обошлось примерно в 4,2 миллиарда долларов.
Расположенный в районе Котай, который часто сравнивают с Лас-Вегас-Стрип, этот роскошный курорт ориентирован на премиальный отдых, игорный бизнес, шопинг и развлечения.
Комплекс включает более 1700 номеров и люксов, казино, бутики мировых брендов, рестораны, спа-центр и искусственное озеро.
Одной из главных достопримечательностей Wynn Palace является озеро с музыкальными фонтанами, световыми шоу и специальной канатной дорогой, превращающей посещение комплекса в настоящее театральное представление.
Семь самых дорогих зданий мира очень непохожи друг на друга. Однако их объединяет одна важная черта: все они создавались не просто для того, чтобы занять пространство на карте. Они призваны формировать идентичность, привлекать людей, поддерживать экономику и демонстрировать масштаб человеческих амбиций.
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