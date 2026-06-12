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Семь самых смертоносных боевых вертолетов в истории

От AH-64 Apache до Ми-24 «Крокодил» — эти машины по праву считаются одними из самых грозных боевых вертолетов, когда-либо участвовавших в войнах. Созданные для уничтожения танков, поддержки сухопутных войск и нанесения высокоточных ударов, они превратились в настоящие символы воздушной мощи и стали одними из самых устрашающих летательных аппаратов на поле боя.

Ми-28 / © Wikimedia Commons / Автор: Alexander Kopitar

За десятилетия эксплуатации лишь немногим вертолетам удалось заслужить репутацию благодаря сочетанию боевой эффективности, живучести и впечатляющей огневой мощи. От легенд времен холодной войны до современных воздушных хищников — ниже семь самых смертоносных боевых вертолетов, состоявших на вооружении армий мира.

1. AH-64 Apache

AH-64 Apache считается одним из самых успешных ударных вертолетов в мире. Поступив на вооружение в 1980-х годах, он убедительно доказал свою эффективность во время войны в Персидском заливе, где сыграл заметную роль в уничтожении большого количества иракской бронетехники.

Вооруженный противотанковыми ракетами Hellfire, неуправляемыми ракетами и 30-миллиметровой автоматической пушкой, Apache налетал миллионы часов в ходе военных кампаний в Ираке, Афганистане, Косово и Сирии.

Высокая живучесть, совершенные системы обнаружения целей и возможность наносить точные удары сделали его эталоном современного ударного вертолета.

Ми-24 / © Wikimedia Commons / Автор: FOX 52

2. Ми-24 «Крокодил»

Советский Ми-24 стал одной из самых узнаваемых и грозных машин эпохи холодной войны, сочетая в себе функции транспортного вертолета и летающей артиллерийской платформы.

В одной машине удалось объединить мощное бронирование, противотанковые ракеты, ракетное вооружение и возможность перевозки десанта.

Ми-24 активно применялся в Афганистане, странах Африки, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, заслужив репутацию исключительно быстрого, надежного и чрезвычайно хорошо вооруженного вертолета. С момента появления в 1970-х годах этот вертолет эксплуатировался более чем в пятидесяти странах мира.

3. Bell AH-1 Cobra

AH-1 Cobra стал первым в мире специализированным ударным вертолетом и фактически изменил представление о воздушной войне.

Разработанный во время войны во Вьетнаме, он обеспечивал непосредственную авиационную поддержку войск, сопровождал транспортные вертолеты и наносил удары по позициям противника с помощью пушек, ракет и управляемых боеприпасов. Узкий фюзеляж и тандемная компоновка экипажа впоследствии стали образцом для большинства ударных вертолетов мира.

На протяжении десятилетий Cobra оставался основой армейской ударной авиации США и по сей день считается одной из самых влиятельных конструкций в истории военной авиации.

Ка-52 «Аллигатор» / © Wikimedia Commons / Автор: Alex Beltyukov

4. Ка-52 «Аллигатор»

Российский Ка-52 «Аллигатор» относится к числу наиболее мощно вооруженных ударных вертолетов современности.

Его характерная особенность — соосная схема несущих винтов, которая позволяет отказаться от хвостового винта и значительно повысить маневренность машины.

Оснащенный противотанковыми ракетами, высокоточными реактивными снарядами и современными системами наведения, Ка-52 активно использовался в боевых действиях в Сирии и во время проведения Специальной военной операции на Украине.

Особую известность вертолет получил благодаря способности наносить удары по бронетехнике с больших дистанций, оставаясь вне зоны поражения многих средств противовоздушной обороны поля боя.

Современные датчики и вооружение делают его одним из самых опасных боевых вертолетов XXI века.

5. Ми-28Н «Ночной охотник»

Этот вертолет изначально создавался как специализированная машина для уничтожения танков и огневой поддержки войск на поле боя.

Мощное бронирование, 30-миллиметровая автоматическая пушка и противотанковые ракеты делают его чрезвычайно опасным противником для любой бронетехники.

В отличие от Ми-24, который способен перевозить десант, Ми-28 полностью сосредоточен на выполнении ударных задач. Защищенная кабина и возможность эффективно действовать днем и ночью делают его одним из наиболее совершенных ударных вертолётов, находящихся в строю сегодня.

6. AH-1Z Viper

AH-1Z Viper представляет собой наиболее современную и совершенную версию знаменитого семейства Cobra.

Состоящий на вооружении Корпуса морской пехоты США, этот вертолет вобрал в себя десятилетия боевого опыта и получил новейшие системы обнаружения целей, высокоточное оружие и современные комплексы управления огнем.

Viper способен нести ракеты Hellfire, ракеты класса «воздух — воздух» Sidewinder, неуправляемые ракеты и 20-миллиметровую пушку. При этом он может действовать как с палуб кораблей, так и с временных передовых баз.

Созданный для экспедиционных операций, AH-1Z стал одним из самых универсальных и смертоносных ударных вертолетов западного мира.

7. Eurocopter Tiger

Европейский ударный вертолет Tiger заслужил свою репутацию в ходе боевых операций в Афганистане, Ливии, Мали и на Ближнем Востоке.

Разработанный совместными усилиями Франции и Германии, он сочетает высокую маневренность с современными средствами разведки и высокоточным вооружением. Хотя Tiger был выпущен значительно меньшей серией, чем Apache или Ми-24, он доказал свою эффективность в контрповстанческих операциях и экспедиционных миссиях.

Боевой опыт, полученный на нескольких континентах, закрепил за ним статус одного из наиболее эффективных ударных вертолетов, когда-либо созданных в Европе.

Каждый из этих вертолетов по-своему повлиял на развитие военной авиации. Одни стали легендами холодной войны, другие продолжают определять облик современных вооруженных конфликтов. Но всех их объединяет одно — способность сочетать мобильность, мощное вооружение и непосредственную поддержку войск, оставаясь одним из самых опасных видов боевой техники на современном поле боя.