  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 июля, 16:09
Андрей Серегин
2

У крыльев бабочки обнаружили обоняние

❋ 4.1

Долгое время считалось, что у бабочек за обоняние отвечают исключительно усики, однако в последние годы ученые начали находить обонятельные рецепторы в самых неожиданных частях тела насекомых. Группа немецких биологов впервые получила прямые доказательства того, что крылья табачного бражника — полноценный орган обоняния, настроенный на распознавание летучих веществ тех растений, на которые бабочка откладывает яйца.

Биология
# бабочка
# крылья
# обоняние
# сенсоры
# эксперимент
Бабочка Manduca sexta / © David Bygott

Долгое время в науке считалось, что основным и едва ли не единственным органом обоняния у насекомых служат усики-антенны. Однако в последние десятилетия стали появляться данные, что это не совсем так. Ученые обнаруживали гены обонятельных рецепторов в неожиданных частях тела насекомых: на ротовых придатках, ногах, яйцекладе и даже на крыльях.

Эти открытия заставляли предположить, что обонятельная система насекомых гораздо сложнее и распределена по всему телу, а крылья могут быть не просто средством передвижения. Тем не менее до недавнего времени детального понимания того, как именно устроена и работает эта система обоняния на крыльях, особенно у бабочек, не существовало.

Ученые из Института химической экологии общества Макса Планка (Германия) проверили обонятельные способности крыльев бражника табачного Manduca sexta. Эта бабочка служит классическим модельным объектом для нейробиологических и экологических исследований. Результаты исследования представил Journal of Experimental Biology.

Чтобы доказать, что крылья действительно чувствуют запахи, ученые провели серию экспериментов. Сначала они посмотрели на поверхность крыла под мощным микроскопом.

На краях крыльев нашли особые щетинки. У основания такой щетинки есть подвижное крепление, чтобы чувствовать прикосновения, а на самом кончике — маленькая пора, чтобы пробовать то, к чему прикоснулась бабочка. Такие же поры покрывают всю поверхность этой щетинки. Это главный признак обонятельных рецепторов. Механизм устроен таким образом, что летучие молекулы запаха проникают через поры прямо к нервным окончаниям.

Генетический анализ клеток крыла, в свою очередь, показал, что в этом месте активно работают гены специфических обонятельных рецепторов, которые у других насекомых отвечают за улавливание аминов и кислот. А вот гена главного обонятельного рецептора, работающего в антеннах, там не было. Значит, крылья используют собственный, независимый способ осязать и распознавать запахи.

Для подтверждения наблюдений биологи взяли отрезанное крыло и стали обдувать его воздухом с разными запахами, записывая электрические сигналы. Из множества ароматов, среди которых были цветы, растения, химические вещества, крыло отреагировало только на два соединения: пирролидин и пиперидин.

Оба эти вещества — летучие амины, входящие в состав сока пасленовых растений, на которые бабочка откладывает яйца. Когда исследователи срезали край крыла с найденными щетинками, реакция на запах сохранилась. Это подтвердило, что обонятельные щетинки могут быть спрятаны под чешуйками по всей поверхности крыла. Таким образом, крылья табачного бражника можно считать отдельным обонятельным органом со своим механизмом распознавания.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
146 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# бабочка
# крылья
# обоняние
# сенсоры
# эксперимент
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Июл
Бесплатно
Объединенные Арабские Эмираты: культурный код, стратегия будущего
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Бобры. Все о речных строителях
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
О строении Земли и земного ядра
Русское географическое общество
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Тайна «Маленьких Красных Точек»: что скрывает ранняя Вселенная?
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Как строят метро в Петербурге
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
Бесплатно
«Отцы и дети» И. Тургенева: не война поколений, а тест на гибкость
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Июл
1000
В скольких измерениях мы живем?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
2000
Что мы можем и не можем увидеть на звездном небе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Превентивная медицина, биохакинг и спорт
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 июля, 10:46
Александр Березин

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
27 июля, 13:06
Игорь Байдов

Ученые нашли природный пептид, способный заменить «Оземпик» — без побочных эффектов

Исследователи из США нашли в организме человека ранее неизвестный пептид BRP и проверили его работу на животных. В экспериментах он помог снизить аппетит и процент содержания жира без побочных эффектов. По механизму действия BRP напоминает препараты для снижения веса на основе ГПП-1, к которым относится семаглутид, но, предположительно, действует иначе: не через кишечник и поджелудочную железу, а преимущественно через центральные сигнальные пути в мозге, включая области гипоталамуса, участвующие в регуляции аппетита. Авторы новой научной работы рассматривают открытие как основу для принципиально нового класса лекарств от ожирения.

Медицина
# лекарства
# лишний вес
# ожирение
# Оземпик
# похудение
27 июля, 13:20
Александр Березин

Геологи нашли следы самой длинной эры пожаров в истории Земли

Четыре точки Европы показали одну и ту же картину: как минимум несколько десятков тысяч лет регулярных сильных пожаров. До сих пор ученые не сталкивались с ископаемыми следами настолько длительных регулярных событий такого типа. Авторы новой работы предложили феномену объяснение, но оно имеет существенные недостатки.

Геология
# палеоботаника
# Палеонтология
# триас
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
25 июля, 10:46
Александр Березин

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
24 июля, 12:05
Андрей Серегин

Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков

Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.

Антропология
# голоцен
# колонизация
# культура
# лингвистика
# языки
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У крыльев бабочки обнаружили обоняние

    27 июля, 16:09

  2. Родину человекообразных обезьян переместили из Восточной Африки в современный Египет

    27 июля, 15:04

  3. Геологи нашли следы самой длинной эры пожаров в истории Земли

    27 июля, 13:20

  4. Ученые нашли природный пептид, способный заменить «Оземпик» — без побочных эффектов

    27 июля, 13:06
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Evgenia Vavilova
20 минут назад
Сергей, да, пока это в основном лабораторные применения. С охлаждением всегда так, но если у вас не километры, а метры, то можно

Физики нашли способ повысить эффективность оптоволокна с жидким сердечником в 1000 раз

Sam Dowson
25 минут назад
"папоротники очень плохо переносят малую доступность влаги и низкую влажность воздуха. А особенно — сочетание этих двух факторов. Это вызвано

Геологи нашли следы самой длинной эры пожаров в истории Земли

Иван Колупаев
30 минут назад
Александр, да вам и саперы говорили то же самое но журналисту всегда ж виднее 😏

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

tempo more
1 час назад
Андрей, воздух

Рейтинг стран с наименьшими запасами пресной воды на душу населения

Serifa Alexander
1 час назад
вторую Землю нам никто не подарит, хватит экспериментировать с этой.

Геоинженерный метод охлаждения Земли может иметь неожиданные последствия для климата

Михаил Рожко
2 часа назад
Станислав, вы простите, но вы уже что-то слишком всякого насмотрелись. По вашему рассказу все прям только и думают чтобы напасть. Находите заговоры

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Андрей
2 часа назад
Роман, "В Гренландии куча археологических объектов осталась..." Осталась, а от какой эпохи...от той, кому какая выгодна в историко-политическом

Недавние археологические открытия, изменившие представление об истории

Александр Березин
2 часа назад
Андрей, "Открываете Google, "режим ИИ", и вводите: "верно ли утверждение: "даже тонная БЧ, взорвавшаяся в 30 метрах от простого окопа, не может ранить или

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Александр Березин
2 часа назад
Андрей, "Иран нигде прямо не заявлял что собирается уничтожить реактор в Димоне. Не надо выдавать желаемое за действительное" И действительно не

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Александр Березин
2 часа назад
Андрей, высокопоставленных офицеров? В Минабе? Вы вообще что-нибудь знаете о географии Ирана и том, что, в связи с ней, в Минабе просто нет

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Станислав По
2 часа назад
Иван, Ага лепи больше нацистских горбатых отмазок, а то мы сами не знаем почему. Вон уже 35 лет коммунизма нет, а русских все равно надо убивать, то по

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Андрей Иванов
2 часа назад
А какие природные ресурсы распределения на планете Равномерно??...

Рейтинг стран с наименьшими запасами пресной воды на душу населения

gotostereo .
2 часа назад
прекрасный пример того как шоу низкого качества опережает серьёзные работы, это и есть пример о тех кто смотрит, большинство с ветром в голове

Рейтинг самых кассовых кинорежиссеров в истории

Андрей Гаврилов
2 часа назад
Только вот канцлер Германии с вами не согласен: "Deutschland soll Weltraum-Macht werden, so hat es Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt", т.е. "Германия стремится стать космической

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Сергей, ваши россказни в стиле "зелен виноград" бьются фактами: Германия 100 млн. евро вон выделяет, чтобы сделать собственную систему запуска

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Михаил Курдин
3 часа назад
Клоунада, в корее любят и молятся на сша, там рейтинг больше чем в израиле

Как страны мира относятся к США и Китаю

Sergey Pinov
3 часа назад
А наш су57 чё ? Да ну нах автор не ставьт Китай впереди паровоза!!! Это фейк-полуфейк по-любому. Что значит твое шестое поколение????? Раз начал - то пиши .

В Сети появились новые снимки прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36

Dmitriy
3 часа назад
Да вообще фигня. Конечно прикольно что можно спросить у нейронки не касающкюся информацию о поиске, типа написания скрипта или как программой

Google строит вокруг интернета ИИ-ограду, отсекая сайты от аудитории

Жуков Олег
3 часа назад
А где Эмираты?

Какие страны больше всего приобрели и потеряли туристов

Сергей Механик
4 часа назад
А где же наши? 😮

Рейтинг самых кассовых кинорежиссеров в истории

Самые обсуждаемые