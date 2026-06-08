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Карта: смертельно опасные зоны Эвереста
Эверест иногда называют самым высотным кладбищем планеты. На инфографике отмечены подтвержденные места гибели альпинистов. Однако с каждым годом число погибших растет.
Эверест — самая высокая гора планеты. Ее высота составляет 8849 метров. Когда-то покорить самую высокую вершину мира могли лишь избранные альпинисты, но в последние годы Эверест превратился в маршрут массового туризма.
Главный сезон на Эвересте — апрель-май. При этом туристы в основном поднимаются с 15 по 25 мая. Например, в 2025 году за весенний период зафиксировали 852 успешных восхождения. Второе окно открывается с сентября по октябрь. За это время в 2025 году поднялись 14 человек. Более половины успешных восхождений пришлось на непальских гидов и шерпов.
Достижение вершины не всегда означает безопасный спуск. Индийский альпинист Субрата Гош погиб уже после восхождения на высоте 8750 метров. Причина — истощение.
Высоту от 8000 тысяч метров альпинисты называют «зоной смерти». К этим условиям очень сложно адаптироваться и акклиматизироваться, там недостаточно кислорода для поддержания жизни человека. Но даже наличие кислородного баллона не всегда спасает.
Одним из наиболее опасных участков «зоны смерти» долгие годы считалась ступень Хиллари. Этот участок горы представлял собой практически вертикальный склон протяженностью около 13 метров. Ступень располагалась на высоте 8790 метров — половине пути от южной вершины до главного пика. Эвереста. В 2017 году альпинисты заявили, что ступень обрушилась. Однако эта зона все также осталась узким участком, где скапливаются длинные очереди.
Ледопад Кхумбу — еще один опасный участок маршрута. Он расположен относительно невысоко — между базовым и первым лагерями. Это своего рода «ледяная река», которая движется со скоростью до одного метра в сутки. Эта зона опасна ледовыми обвалами и глубокими трещинами. Шерпы ежегодно прокладывают маршрут и в итоге именно они чаще всего погибают в этой зоне. В 2026 году из-за этого участка и упущенного времени сезон мог и вовсе не открыться.
Основные причины смерти на Эвересте — лавины, падения и горная болезнь. В последние годы число смертей в среднем увеличилось. В первую очередь, это связано с массовым интересом к вершине. Однако в горах погибают не только новички, но и опытные альпинисты.
Погода в горах может измениться в любой момент. Неожиданно появившиеся облака ухудшают видимость. Из-за изменения направления ветра воздух может сильно похолодать. Даже если погода не приводит к моментальной катастрофе, она иногда тормозит восхождение или спуск. В этом случае альпинистам может не хватить запасов кислорода.
Отдельную опасность создают длинные очереди из желающих подняться на гору. По некоторым участкам люди могут идти лишь по одному. Это сильно затягивает прохождение маршрута. Запасы кислорода иссякают и не все альпинисты в этом случае готовы повернуть назад.
Погибших выше 6000 метров обычно не эвакуируют — это слишком опасно и грозит новыми смертями. В итоге альпинисты остаются лежать в горах, иногда становясь своеобразным указателем на маршруте.
Хотя Эверест — самая высокая гора в мире, она не считается самой сложной или смертоносной. Больше всего жизней унес относительно невысокий Монблан. По оценкам на 1994 год, в общей сложности погибло там от 6000 до 8000 человек. С 1990-х годов там в среднем погибает от 10 до 20 альпинистов в год. Среди сложных вершин альпинисты выделяют К2 (Чогори) и Анапурну. Обе эти вершины ниже Эвереста, но специалисты считают их более сложными и опасными.
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