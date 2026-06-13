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Крупнейшие армии древнего мира

До 500 года нашей эры лишь немногие древние державы могли выставить армии численностью в сотни тысяч, а по некоторым источникам — даже в миллионы воинов.

Солдаты терракотовой армии / © Wikimedia Commons

Историки приписывают династии Цинь времен первого императора Китая мобилизацию до миллиона человек. Империя Маурьев в Индии, по оценкам, располагала армией в 600 тысяч воинов. Содержание таких колоссальных сил требовало необычайно развитых для своего времени систем управления, налогообложения и всеобщей повинности. Эти армии не только вели войны — они формировали политическую карту большей части Евразии.

Ниже представлены пять крупнейших известных армий, собранных до 500 года нашей эры, а также исторический контекст их возникновения.

Династия Цинь, Китай (III век до нашей эры) — до 1 000 000 человек.

Знаменитая Терракотовая армия — часть мавзолея первого императора Цинь и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сиане.

Во время войн за объединение Китая в 230–221 годах до нашей эры Цинь Шихуан, основатель династии Цинь, по мнению ряда историков, мобилизовал до миллиона солдат на территориях, которые он покорял. Эта цифра остается предметом споров, однако бесспорно другое: армия Цинь была крупнейшей среди государств эпохи Сражающихся царств, и ни один соперник не мог сравниться с ней по масштабу.

Цинь использовали свое численное превосходство и железную дисциплину, чтобы поочередно разгромить соперников и создать первое единое китайское государство.

Мощь армии основывалась на легистской философии, подчеркивавшей строгую иерархию, всеобщую воинскую повинность и суровую дисциплину. Административные реформы, позволившие управлять армией такого размера — стандартизация оружия, чинов, подразделений и снабжения, — стали образцом для всех последующих китайских династий и во многом определили структуру китайского государства на тысячелетия вперед.

Терракотовая армия — знаменитые глиняные воины в натуральную величину, погребенные вместе с императором близ Сианя, — предназначалась для охраны правителя в загробном мире и сегодня дает исследователям уникальное представление о вооружении и организации настоящей армии Цинь.

Империя Маурьев, Индия (III век до нашей эры) — 600 000 человек.

Греческий посол Мегасфен, живший при дворе Чандрагупты Маурьи в конце IV века до наше эры, оценивал армию Маурьев примерно в 600 тысяч солдат, поддерживаемых десятками тысяч кавалеристов и боевых слонов.

Военная система Маурьев управлялась специальным военным ведомством и финансировалась за счёт развитой сельскохозяйственной налоговой системы. Государство расширялось при Чандрагупте, укрепилось при его сыне Биндусаре и достигло расцвета при Ашоке, правившем приблизительно с 268 по 232 год до наше эры.

Армия Маурьев впервые объединила большую часть Индийского субконтинента под властью одного государства.

Самой известной кампанией стала война с Калингой около 261 года до наше эры, происходившая в районе современной Одиши. В XIII наскальном эдикте Ашоки говорится о последствиях войны: 100 тысяч погибших, 150 тысяч депортированных и бесчисленное количество умерших позже от голода и болезней.

Ужасы войны заставили Ашоку отказаться от дальнейших завоеваний и обратиться к буддизму. Этот идеологический поворот оказал огромное влияние на религиозную и культурную историю Азии.

Армия Маурьев оставалась главной военной силой Индии более века после Ашоки, пока империя не распалась, уступив место династии Шунга около 185 года до наше эры.

Римская республика и империя (III век до нашей эры — V век нашей эры) — до 600 000 человек.

В период расцвета ранней империи римская армия включала около 25–30 легионов и вспомогательные войска — в общей сложности примерно 350–450 тысяч человек. Оценки общей численности позднеримских вооруженных сил достигают 600 тысяч.

Римская армия не только воевала, но и строила значительную часть инфраструктуры империи: дороги; укрепления; лагеря, превращавшиеся в города и стены вроде Адрианова вала.

С III века нашей эры армия постепенно перешла от пограничных гарнизонов к мобильным полевым армиям, способным быстро реагировать на вторжения. Изначально римское войско было гражданским ополчением из землевладельцев, которые сами обеспечивали себя оружием. Пунические войны с Карфагеном заставили Рим создать мощный флот, а поздняя республика превратила армию в профессиональную государственную структуру. Эти преобразования, известные как реформы Мария, изменили военное дело Средиземноморья: появились профессиональные инженерные части, стандартизировалось снабжение, развивались дороги и мосты, обеспечившие Риму стратегическую мобильность на века.

Ранняя Ханьская империя, Китай (206 год до нашей эры — 9 год нашей эры) — 400 000 человек.

Ханьская династия, пришедшая на смену Цинь, содержала армию численностью около 400 тысяч человек. Она уступала по размеру армии Цинь, но опиралась на более устойчивую экономику и развитую бюрократию.

Основу войск составляли тяжелая пехота и кавалерия. Боевые колесницы постепенно уходили в прошлое, уступая место конным соединениям.

Ханьские армии широко использовали массово производившиеся арбалеты с бронзовыми механизмами, детали которых были настолько точными, что могли взаимозаменяться между разными экземплярами оружия.

Военная мощь Хань обеспечила защиту северных границ от кочевой конфедерации сюнну и позволила Китаю продвинуть влияние далеко в Центральную Азию.

Кампании императора У-ди (141–87 годы до нашей эры) открыли коридор, ставший восточной частью Великого шелкового пути и связавший Китай с торговыми сетями Южной и Западной Азии.

Ахеменидская Персидская империя (VI–IV века до нашей эры) — 300 000 человек.

Ахеменидская Персидская империя, располагавшаяся на территории современного Ирана, в период расцвета простиралась от Балкан и Египта до долины Инда, став одной из крупнейших держав древнего мира.

Империю основал Кир Великий в VI веке до нашей эры, а укрепили ее Камбис II и Дарий Великий.

Древнегреческие авторы, особенно Геродот, называли численность персидских армий миллионной, однако современные историки считают эти цифры преувеличением и оценивают постоянные вооруженные силы примерно в 300 тысяч человек.

Империя управлялась через систему сатрапий — провинций, связанных между собой царскими дорогами и курьерской службой.

Особой элитой были знаменитые «Бессмертные» — постоянный корпус численностью 10 тысяч человек, потери в котором немедленно восполнялись, благодаря чему его численность всегда оставалась неизменной.

Персидская тактика сочетала пехоту, лучников и кавалерию в единых согласованных построениях — прообразе того, что сегодня называют взаимодействием родов войск.

Конец Ахеменидской империи наступил во время походов Александра Македонского. Между 334 и 323 годами до нашей эры он завоевал Персию, а после гибели Дария III в 330 году до нашей эры власть Ахеменидов прекратилась.

Все эти армии объединяет одно: их масштаб напрямую зависел от административной и экономической сложности государств, стоявших за ними. Стандартизация Цинь сформировала китайское государство на две тысячи лет вперед. Военная машина Маурьев создала первую империю почти на всем Индийском субконтиненте и способствовала распространению буддизма по Азии. Превращение римского ополчения в профессиональную армию породило дороги, города и институты, ставшие основой Западной Европы. Ханьская армия защитила китайские границы и открыла путь торговли между Китаем и остальной Евразией. Ахеменидская Персия создала административную модель, которой позже воспользовались Александр Македонский, римляне и исламские государства. Эти армии были не просто военной силой. Они являлись видимым проявлением государств, научившихся управлять ресурсами в невиданных прежде масштабах.