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Астрофотограф запечатлел гигантское плазменное облако в форме «Годзиллы», нависшее над краем Солнца
Уникальные кадры, снятые прямо с заднего двора дома, показали колоссальный солнечный протуберанец и потоки коронального дождя, струящиеся вдоль магнитных линий нашей звезды.
Астрофотограф Марк Джонстон получил несколько поразительных изображений гигантских солнечных протуберанцев — исполинских облаков раскаленной плазмы, удерживаемых над поверхностью Солнца его мощными магнитными полями.
Снимки, сделанные в конце мая 2026 года, демонстрирует огромный протуберанец, очертания которого удивительно напоминают легендарного монстра Годзиллу, возвышающегося над солнечным горизонтом.
Солнечные протуберанцы — это гигантские структуры из сверхнагретой плазмы, которые поднимаются над поверхностью Солнца на десятки и даже сотни тысяч километров, оставаясь связанными с ним магнитными полями. На фоне черного космического пространства они выглядят как светящиеся арки, занавеси, петли или гигантские облака, выступающие за край солнечного диска.
Поскольку такая плазма холоднее и плотнее окружающего вещества солнечной атмосферы, на фоне ослепительного диска она выглядит не светлой, а темной, напоминая длинные черные ленты или трещины.
По словам Джонстона, наблюдаемое движение плазмы может создавать впечатление, будто ее уносит мощным солнечным ветром. Однако в действительности все происходит иначе.
«То, что выглядит как воздействие ветра, на самом деле в основном обусловлено магнитными полями и в меньшей степени — гравитацией. Водород на краю солнечного диска находится в ионизированном состоянии, поэтому магнитные поля направляют его вдоль невидимых силовых линий», — рассказал астрофотограф.
Кадры были получены на заднем дворе дома астрофотографа в городе Скоттсдейл, штат Аризона. Для съемки использовался рефрактор диаметром 160 миллиметров, оснащенный специальным солнечным фильтром H-alpha, позволяющим наблюдать структуры, образованные водородом в солнечной атмосфере.
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