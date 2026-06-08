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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
8 июня, 07:28
Рейтинг: +626
Посты: 923

Астрофотограф запечатлел гигантское плазменное облако в форме «Годзиллы», нависшее над краем Солнца

Уникальные кадры, снятые прямо с заднего двора дома, показали колоссальный солнечный протуберанец и потоки коронального дождя, струящиеся вдоль магнитных линий нашей звезды.

Сообщество
# астрономия
# космос
# Солнце
# фотографии
Астрофотограф запечатлел гигантское плазменное облако в форме «Годзиллы», нависшее над краем Солнца / © Mark Johnston
Астрофотограф запечатлел гигантское плазменное облако в форме «Годзиллы», нависшее над краем Солнца / © Mark Johnston

Астрофотограф Марк Джонстон получил несколько поразительных изображений гигантских солнечных протуберанцев — исполинских облаков раскаленной плазмы, удерживаемых над поверхностью Солнца его мощными магнитными полями.

Снимки, сделанные в конце мая 2026 года, демонстрирует огромный протуберанец, очертания которого удивительно напоминают легендарного монстра Годзиллу, возвышающегося над солнечным горизонтом.

Солнечные протуберанцы — это гигантские структуры из сверхнагретой плазмы, которые поднимаются над поверхностью Солнца на десятки и даже сотни тысяч километров, оставаясь связанными с ним магнитными полями. На фоне черного космического пространства они выглядят как светящиеся арки, занавеси, петли или гигантские облака, выступающие за край солнечного диска.

Поскольку такая плазма холоднее и плотнее окружающего вещества солнечной атмосферы, на фоне ослепительного диска она выглядит не светлой, а темной, напоминая длинные черные ленты или трещины.

Движение плазмы / © Mark Johnston
Движение плазмы / © Mark Johnston

По словам Джонстона, наблюдаемое движение плазмы может создавать впечатление, будто ее уносит мощным солнечным ветром. Однако в действительности все происходит иначе.

«То, что выглядит как воздействие ветра, на самом деле в основном обусловлено магнитными полями и в меньшей степени — гравитацией. Водород на краю солнечного диска находится в ионизированном состоянии, поэтому магнитные поля направляют его вдоль невидимых силовых линий», — рассказал астрофотограф.

Кадры были получены на заднем дворе дома астрофотографа в городе Скоттсдейл, штат Аризона. Для съемки использовался рефрактор диаметром 160 миллиметров, оснащенный специальным солнечным фильтром H-alpha, позволяющим наблюдать структуры, образованные водородом в солнечной атмосфере.

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