Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ВВП каких стран превышает состояние Илона Маска

В 2026 году богатейшим человеком планеты второй год подряд стал Илон Маск. Как видно на инфографике, его состояние превосходит ВВП (валовой внутренний продукт) некоторых стран мира.

Cостояние Илона Маска превышает ВВП стран, отмеченных зеленым цветом / © Reddit

По данным Forbes, состояние Маска в 2026 году достигло 839 миллиардов долларов. За год он стал богаче на 497 миллиардов долларов.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда на 2026 год, ВВП лишь 22 стран мира превысили состояние миллиардера. Среди этих стран оказались, в том числе, Россия, Канада, Бразилия, Мексика и Испания.

22 место среди стран по прогнозируемому ВВП заняла Тайвань. Показатель в 976,72 миллиарда долларов превосходит состояние Маска.

На 23 месте оказалась Ирландия с ВВП в 779,38 миллиарда долларов. Таким образом, ВВП Ирландии оказался ниже состояния Маска. При этом Ирландия регулярно входит в топ-5 стран по показателю ВВП на душу населения.

Также состояние Маска оказалось выше ВВП таких стран, как Израиль, Аргентина, Сингапур, Австрия и Норвегия.