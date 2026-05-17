Процент людей в Европе, которые регулярно занимаются спортом

49% жителей Евросоюза регулярно занимаются спортом — раз в неделю или чаще. Как видно на инфографике, доля любителей спорта различается в зависимости от страны.

Процент людей в Европе, которые регулярно занимаются спортом / © Amazing maps

По данным Евробарометра за 2022 год, 45% жителей Евросоюза никогда не занимаются спортом. Чаще всего респонденты отмечали, что у них не хватает времени. Также некоторые участники опроса заявили об отсутствии мотивации или интереса.

Больше всего любителей тренировок оказалось в Финляндии. Там регулярно занимаются спортом 71% жителей. В топ-5 спортивных стран также вошли Люксембург (63%), Нидерланды (60%), Дания (59%) и Швеция (59%).

Реже всего регулярно тренируются жители Румынии — лишь 20%. Также в число наименее активных стран вошли Болгария (21%), Польша (22%), Португалия (22%), Греция (23%).

Сравнить результаты с Россией достаточно сложно. По данным ВЦИОМ, регулярно занимались спортом в 2025 году 30% россиян. Еще 25% тренировались время от времени. Однако ВЦИОМ не уточняет, что в данном случае подразумевается под регулярностью.