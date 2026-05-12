Пентагон признал, что объекты на фото при высадке на Луну реальные, а не дефекты камеры
Высокий интерес общества к теме НЛО подтвердили рассекреченные Пентагоном архивы. За несколько дней их посмотрели более полумиллиарда раз. Любопытными оказались не только документы, но и признание того, что некоторые объекты на снимках могли быть реальными, а не артефактами съемки.
По поручению президента США Дональда Трампа Министерство обороны опубликовало архив документов и фотографий, связанных с неопознанными летающими объектами. Среди материалов оказались снимки, сделанные во время лунных миссий.
«Потенциально результат [фотографирования] физического объекта в этой сцене», — прокомментировали в Пентагоне один из кадров. Речь идет о снимке с поверхности Луны, снятом во время миссий «Аполлон-17». На него попали три точки, расположенные в форме треугольника. В этом случае интересно и то, что точки имеют цвет.
Необычные детали на лунных снимках замечали ранее. Тогда их чаще называли техническим браком или оптическими бликами. По другой версии, эти объекты могли быть некими «обломками».
Помимо фотографий Пентагон опубликовал архивные переговоры астронавтов с Землей. Во время миссии «Аполлон-12» команда дважды сообщала о необычных объектах. Первый раз экипаж примерно в течение часа наблюдал «вспышки» и частицы над поверхностью Луны. Во второй раз астронавты заметили неизвестные обломки рядом с лунным модулем. Однако этот объект находился в зоне видимости лишь несколько минут.
Найти привычное объяснение сложно в обоих случаях. В первом эпизоде исследователи предположили, что астронавты могли принять за НЛО кристаллы конденсата. По другой версии, эти объекты — частицы защитной пленки корабля, попавшие под влияние солнечного ветра. Однако во время других миссий астронавты таких эффектов не замечали. Второй случай можно объяснить отделившимися частями корабля или элементами ракеты, но неясно, почему этот объект исчез так быстро.
С миссии 1969 года в рассекреченный архив попали несколько фотографий. На одном из кадров, сделанных с поверхности Луны, внимание публики привлек объект в Area 5. Он отличается от типичных дефектов из-за пыли или царапин на пленке. Возможно, это мог быть некий сферический объект, растянувшийся из-за эффекта съемки.
Однако в этом случае объект должен был двигаться на очень высокой скорости, так как на Луне снимают фотографии при короткой выдержке. Несмотря на сложности интерпретации, этот объект скорее похож на что-то реальное, нежели дефект кадра.
Хотя сам факт наличия непонятных объектов на снимках, которые американские астронавты сделали на Луне, известен давно, десятилетиями их списывали на химические дефекты светочувствительной эмульсии фотопленки или блики света в линзах камер. Новая публикация на сайте Пентагона признает их реально существующими объектами, хотя и не делает выводов о их природе.
