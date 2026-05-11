В США заморозили согласование 165 ветропарков из-за соображений нацбезопасности

Администрация президента США Дональда Трампа фактически приостановила развитие наземной ветроэнергетики в США. Ссылаясь на соображения национальной безопасности, администрация заморозила одобрение примерно 165 проектов ветряных электростанций на частных землях.

Ветряные турбины возле Палм-Спрингс, Калифорния / © nate2b, Flickr

В Соединенных Штатах строительство ветряных электростанций нужно согласовывать с Пентагоном. Министерство должно убедиться, что турбины не мешают работе радаров. Обычно процедура занимает несколько дней.

Однако с августа 2025 года девелоперы начали сталкиваться с неожиданными препятствиями. Пентагон перестал отвечать на запросы, отменял встречи без переноса и приостанавливал рассмотрение заявок.

Минимум 35 проектов на тот момент уже завершили переговоры и ожидали финального подписания документов. Еще 30 проектов успели получить устное одобрение, но не дождались письменного подтверждения. 50 пострадавших проектов находились на стадии переговоров. Кроме того, еще 50 проектов, вероятно, ранее признали не представляющими риска.

Суммарная мощность замороженных ветропарков оценивается в 30 гигаватт. Этого хватило бы для снабжения электроэнергией примерно 15 миллионов домов.

Девелоперам в начале апреля разослали письма, в которых говорилось, что власти пересматривают процедуры оценки влияния энергетических проектов на национальную безопасность. Эксперты считают это новым этапом борьбы администрации Трампа с ветроэнергетикой. Теперь ограничения затрагивают не только проекты на федеральных землях, но и частные территории.