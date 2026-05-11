Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Робот-гуманоид задержал вылет из аэропорта Калифорнии
Пассажиры рейса Southwest Airlines, следовавшего из Окленда в Сан-Диего, опоздали более чем на час. Причиной задержки стал гуманоидный робот.
Робот по имени Бибоп был одним из пассажиров этого рейса. Когда его закрепили в кресле, у сотрудников авиакомпании возникли вопросы, касающиеся безопасности.
Как рассказали представители компании Elite Event Robotics, работников интересовали, в том числе, батареи робота. В итоге рейс задержали.
В Southwest Airlines пояснили, что литиевая батарея Бибопа превышала максимально допустимый авиакомпанией размер. Батарею у робота изъяли.
Elite Event Robotics сейчас пытается вернуть батарею. Вскоре робот должен принять участие в новом мероприятии. Теперь компания планирует доставлять аккумуляторы в Чикаго с помощью экспресс-доставки.
