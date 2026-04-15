Напавший на дом главы OpenAI объяснил свои действия угрозой вымирания человечества из-за ИИ
В Сан-Франциско 20-летний житель Техаса Даниэль Морено-Гама бросил коктейль Молотова в дом гендиректора OpenAI Сэма Альтмана. Вероятно, молодой человек — один из противников развития искусственного интеллекта.
Морено-Гама бросил зажигательную смесь в дом Альтмана 10 апреля. В результате атаки загорелись ворота. После этого он отправился в штаб-квартиру OpenAI. Он разбил стеклянные двери стулом и пригрозил охране, что сожжет всех, кто находится внутри. Полиция арестовала его на месте.
Морено-Гаме предъявили обвинения в покушении на убийство и попытке поджога. Кроме того, Минюст США подозревает его в незаконном хранении оружия.
Источники Fox News утверждают, что Морено-Гама — противник искусственного интеллекта. При задержании у него обнаружили манифест из трех частей, содержащий список с именами и адресами других руководителей и инвесторов в ИИ-сфере. В манифесте Морено-Гама выражал намерение убить Альтмана, утверждая, что человечество окажется «на грани вымирания» из-за искусственного интеллекта.
Это не единственный случай атаки на дом Альтмана. Еще один инцидент произошел в ночь на 12 апреля. Автомобиль остановился возле дома главы OpenAI. Находившиеся внутри люди произвели несколько выстрелов. Вскоре полиция задержала двух молодых людей 23 и 25 лет. У них изъяли огнестрельное оружие.
