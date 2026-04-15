  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Елизавета Завьялова
15 апреля, 12:27

Елизавета Завьялова
15 апреля, 12:27
Рейтинг: +181
Посты: 670

Напавший на дом главы OpenAI объяснил свои действия угрозой вымирания человечества из-за ИИ

В Сан-Франциско 20-летний житель Техаса Даниэль Морено-Гама бросил коктейль Молотова в дом гендиректора OpenAI Сэма Альтмана. Вероятно, молодой человек — один из противников развития искусственного интеллекта.

Сообщество
# искусственный интеллект
# США
Дом Сэма Альтмана / © Lea Suzuki, San Francisco Chronicle
Морено-Гама бросил зажигательную смесь в дом Альтмана 10 апреля. В результате атаки загорелись ворота. После этого он отправился в штаб-квартиру OpenAI. Он разбил стеклянные двери стулом и пригрозил охране, что сожжет всех, кто находится внутри. Полиция арестовала его на месте. 

Морено-Гаме предъявили обвинения в покушении на убийство и попытке поджога. Кроме того, Минюст США подозревает его в незаконном хранении оружия.

Источники Fox News утверждают, что Морено-Гама — противник искусственного интеллекта. При задержании у него обнаружили манифест из трех частей, содержащий список с именами и адресами других руководителей и инвесторов в ИИ-сфере. В манифесте Морено-Гама выражал намерение убить Альтмана, утверждая, что человечество окажется «на грани вымирания» из-за искусственного интеллекта.  

Это не единственный случай атаки на дом Альтмана. Еще один инцидент произошел в ночь на 12 апреля. Автомобиль остановился возле дома главы OpenAI. Находившиеся внутри люди произвели несколько выстрелов. Вскоре полиция задержала двух молодых людей 23 и 25 лет. У них изъяли огнестрельное оружие. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Почему люди не проходят сквозь стены? Квантовая физика и ее применение
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
15 Апр
Бесплатно
Досократики — многоликое начало философии
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
15 Апр
800
Эпоха «классической демократии»: 1830-1840-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Апр
1400
Темное вещество и экзотические частицы в нейтронных звездах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Апр
Бесплатно
Исследователи параллельного мира: кто такие морские биологи?
ФизТех
Москва
Лекция
16 Апр
Бесплатно
Экологические аспекты эволюции человека
ВДНХ
Москва
Лекция
17 Апр
Бесплатно
Ресурсы космоса
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Лабораторная арктических историй
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Апр
Бесплатно
Как 20 000 генов кодируют 100 000 белков?
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

ПНИПУ
# 4G
# 5G-связь
# мобильная связь
# технологии
14 апреля, 16:11
Любовь С.

Две планеты TRAPPIST-1 оказались раскаленными с одной стороны и ледяными с другой

Наблюдения системы TRAPPIST-1 показали, что ближайшие к звезде экзопланеты, по-видимому, представляют собой голые раскаленные скалы без атмосферы. Открытие ставит под сомнение способность миров у красных карликов удерживать воздух, а значит, и их шансы быть обитаемыми.

Астрономия
# TRAPPIST-1
# атмосфера
# Джеймс Уэбб
# зона обитаемости
# рентгеновское излучение
# экзопланеты
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Что дает ИИ уже сейчас — и почему этого пока недостаточно

    15 апреля, 12:15

  2. Нарушение речи при аутизме связали с нетипичной активностью слуховой коры

    15 апреля, 11:29

  3. Нектарницы оказались единственными позвоночными, всасывающими жидкость только с помощью языка

    15 апреля, 10:52

  4. Пять миллионов земляных пчел нашли убежище от пестицидов на кладбище

    15 апреля, 10:03
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Александр Сергеевич
2 минуты назад
Прикольно! А зачем?

Jeddah Tower достигла 100-го этажа: будущее самое высокое здание в мире продолжает расти

Андрей Чекин
5 минут назад
Тиберий, когда московиты пришли туда, они принесли с собой письменность, медицину, орудия труда и оружие.

Крупнейшие административные единицы мира

Sam Dowson
7 минут назад
Светиться в радиочастотном диапазоне будет как луна на ночном небе

Франция начала серийный выпуск ударного БПЛА Chorus с дальностью 3000 километров и боевой частью 500 килограммов

Андрей Чекин
8 минут назад
Интересно, а Ханты-Мансийский АО насколько отстал

Крупнейшие административные единицы мира

Sam Dowson
10 минут назад
...которые тут же скупят на корню ещё до стадии строительтва ненасытные и вездесущие дата-центры.

Rolls-Royce построит новейшие ядерные реакторы мощностью 470 мегаватт для трех миллионов домов в Великобритании

Любовь С.
27 минут назад
Давид, спасибо за комментарий! Да, эти миры сейчас под наблюдением, однако на атмосферу TRAPPIST-1 е недавно наложили ограничения, так что будем ждать

Две планеты TRAPPIST-1 оказались раскаленными с одной стороны и ледяными с другой

Любовь С.
34 минуты назад
Виктор, спасибо за комментарий! Вы правы насчет описки – речь, конечно, идет о сотнях миллионов лет, уже исправила. А вот с третьим поколением есть

В ранней Вселенной обнаружили следы самых первых звезд

Логос Красавчик
38 минут назад
То бишь когда она рухнет то накроет собой один километр построек вокруг....норм чо!

Jeddah Tower достигла 100-го этажа: будущее самое высокое здание в мире продолжает расти

Elusive Joe
1 час назад
Алексей, они несколько лет вокруг его трупа парк пытаются построить. Пока получилось лишь освоить средства...

Беспилотный аппарат Squire, использующий эффект экрана, впервые поднялся в воздух

Elusive Joe
1 час назад
Это очень красиво. Не так как в видео, ракурсы не те, но всё равно завораживает! Эдакая 3d голограмма низкого разрешения. Единственное, в главе всё

EHang установила мировой рекорд Гиннесса, подняв 22 000 дронов во время Праздника весны в Китае

Анна Франскевич
2 часа назад
За такое долгое время, люди воображают очень завышенные ожидания. Поэтому на сколько машину крутой не выпусти, все равно публика вау эффект не

Летающий электромобиль Tesla Roadster покажут в этом месяце: главные ожидания от премьеры

Владимир Петрушин
2 часа назад
Viktor, верно.

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Иван Колупаев
2 часа назад
Алексей, у вас с пониманием печатного текста как вижу не все в порядке. Монстры не прижились не потому что там случился какой-то заговор а потому

Беспилотный аппарат Squire, использующий эффект экрана, впервые поднялся в воздух

Алексей Бессараб
2 часа назад
Дмитрий, не правильный расчет для Газпрома. Взял среднюю зп у итр в ЯНАО (мою) и взял зп миллера на момент 2020 года, это без его 13 и без доп каких то его

Инфографика: за сколько жизней сотрудники компаний получат годовую зарплату гендиректора

Shelove517
2 часа назад
3 энергоблока по 470МВт = 1410МВт. На 3 млн домов получается по 470Вт на 1 дом. Это кажется очень маленьким кол-вом энергии. Для сравнения, у меня в

Rolls-Royce построит новейшие ядерные реакторы мощностью 470 мегаватт для трех миллионов домов в Великобритании

Жека Дубов
3 часа назад
Dmitriy, Союз себя даже хлебом не мог обеспечить, закупал десятки млн тонн в США и Канаде

Беспилотный аппарат Squire, использующий эффект экрана, впервые поднялся в воздух

Tatiana Bashinskaya
3 часа назад
Гайяна вообще не совсем страна. Рейтинг явно политический.

Продовольственная независимость стран: рейтинг по семи ключевым группам продуктов

Вацап
4 часа назад
Деньги свиснули предназначенный на запуск🤣🤣🤣

Первый полет ракеты «Союз-5» снова отложили: новая дата пуска не названа

Алексей Караваев
4 часа назад
Да они по кругу земли пролетели и вернулись. Ни видео пролёта атмосферы, только облака, ничего чтобы сказать да летали на Луну. Обман это всё.

Астроном-любитель заснял в свой телескоп корабль Orion на пути к Луне

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Тиберий, удивительно, насколько грамотно изъясняешься по-русски. Даже со знаками препинания дружишь! Впечатлён.

Крупнейшие административные единицы мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно