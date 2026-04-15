Франция оснастит Rafale F5 новой сверхзвуковой ракетой для прорыва вражеской ПВО

Франция стремится восстановить критически важные боевые возможности на фоне все более сложных современных систем противовоздушной обороны. В ходе парламентских слушаний в апреле 2026 года генерал Фабьен Мандон подтвердил разработку сверхзвуковой ракеты STRATUS.

Художественное изображение ракеты компании MBDA / © MBDA

Это оружие предназначено для того, чтобы с первых часов конфликта обеспечивать прорыв через передовые системы ПВО противника — требование, которое сегодня считается ключевым для операций НАТО высокой интенсивности.

Ракета STRATUS будет интегрирована в будущие истребители Dassault Rafale F5, а также размещена на морских платформах. Ее разработкой занимается компания MBDA.

STRATUS рассчитана на полет на высоких сверхзвуковых скоростях и оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Она создается как многофункциональное средство: для подавления ПВО противника, поражения кораблей и уничтожения высокоценных воздушных целей, таких как самолеты радиолокационного наблюдения и самолеты-заправщики.

STRATUS призвана существенно усилить существующий ракетный арсенал Франции. В настоящее время страна использует ракету SCALP для дальних ударов. Ее масса составляет около 1300 килограммов, длина — примерно пять метров. Она использует GPS-наведение, картографирование рельефа и инфракрасное целеуказание для точных ударов по стационарным целям.

Однако SCALP предназначена для заранее спланированных операций и летит на дозвуковой скорости. Она не оптимизирована для поражения подвижных или срочных целей в условиях активного противодействия.

Франция также располагает противокорабельной ракетой Exocet AM39 с дальностью около 70 километров. Морская версия Exocet MM40 Block 3C способна поражать цели на дистанции до 250 километров и оснащена современными системами наведения. Кроме того, ракета MdCN обеспечивает возможность дальнего удара по наземным целям с кораблей и подводных лодок.

Тем не менее ни одна из этих систем не сочетает в себе высокую сверхзвуковую скорость, маневренность и многофункциональность в рамках одной платформы. STRATUS призвана устранить этот пробел.