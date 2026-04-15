Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
15 апреля, 08:16
Рейтинг: +335
Посты: 972

Франция оснастит Rafale F5 новой сверхзвуковой ракетой для прорыва вражеской ПВО

Франция стремится восстановить критически важные боевые возможности на фоне все более сложных современных систем противовоздушной обороны. В ходе парламентских слушаний в апреле 2026 года генерал Фабьен Мандон подтвердил разработку сверхзвуковой ракеты STRATUS.

Художественное изображение ракеты компании MBDA / © MBDA
Художественное изображение ракеты компании MBDA / © MBDA

Это оружие предназначено для того, чтобы с первых часов конфликта обеспечивать прорыв через передовые системы ПВО противника — требование, которое сегодня считается ключевым для операций НАТО высокой интенсивности.

Ракета STRATUS будет интегрирована в будущие истребители Dassault Rafale F5, а также размещена на морских платформах. Ее разработкой занимается компания MBDA.

STRATUS рассчитана на полет на высоких сверхзвуковых скоростях и оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Она создается как многофункциональное средство: для подавления ПВО противника, поражения кораблей и уничтожения высокоценных воздушных целей, таких как самолеты радиолокационного наблюдения и самолеты-заправщики.

STRATUS призвана существенно усилить существующий ракетный арсенал Франции. В настоящее время страна использует ракету SCALP для дальних ударов. Ее масса составляет около 1300 килограммов, длина — примерно пять метров. Она использует GPS-наведение, картографирование рельефа и инфракрасное целеуказание для точных ударов по стационарным целям.

Однако SCALP предназначена для заранее спланированных операций и летит на дозвуковой скорости. Она не оптимизирована для поражения подвижных или срочных целей в условиях активного противодействия.

Франция также располагает противокорабельной ракетой Exocet AM39 с дальностью около 70 километров. Морская версия Exocet MM40 Block 3C способна поражать цели на дистанции до 250 километров и оснащена современными системами наведения. Кроме того, ракета MdCN обеспечивает возможность дальнего удара по наземным целям с кораблей и подводных лодок.

Тем не менее ни одна из этих систем не сочетает в себе высокую сверхзвуковую скорость, маневренность и многофункциональность в рамках одной платформы. STRATUS призвана устранить этот пробел.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
14 апреля, 16:11
Любовь С.

Две планеты TRAPPIST-1 оказались раскаленными с одной стороны и ледяными с другой

Наблюдения системы TRAPPIST-1 показали, что ближайшие к звезде экзопланеты, по-видимому, представляют собой голые раскаленные скалы без атмосферы. Открытие ставит под сомнение способность миров у красных карликов удерживать воздух, а значит, и их шансы быть обитаемыми.

Астрономия
# TRAPPIST-1
# атмосфера
# Джеймс Уэбб
# зона обитаемости
# рентгеновское излучение
# экзопланеты
14 апреля, 09:20
Игорь Байдов

Астрономы впервые «увидели», как комета меняет направление вращения

Небольшую комету заметили в тот момент, когда она замедлилась, а затем снова ускорилась, но уже в противоположном направлении. Ранее ничего подобного ученые не наблюдали. Исследователи надеются, что это открытие поможет больше узнать о внутреннем строении комет, а значит, и о составе ранней Солнечной системы.

Астрономия
# вещество
# комета
# кометы
# Солнечна система
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
